Wodoodporność smartfonów to ściema? Oto kruczki z zapisów gwarancyjnych

Jak to jest w końcu z tą wodoszczelnością?

Wodoodporność według Apple'a

iPhone 12 Pro (certyfikat: IP68) / Foto: Apple

"Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń telefonów iPhone i iPodów powstałych po kontakcie z wodą i innymi cieczami. Uszkodzenia telefonów iPhone i iPodów po kontakcie z cieczą nie są objęte roczną ograniczoną gwarancją firmy Apple."



Wodoodporność według Samsunga

Samsung Galaxy S20 Ultra (certyfikat: IP68)./ Foto: Samsung

"Gwarancją nie są objęte: (...) • uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;"

Wodoodporność według Huaweia

Huawei P40 Pro (certyfikat: IP68). / Foto: Instalki.pl

"5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z: (...) 5) eksploatacji produktu w warunkach znacznego zanieczyszczenia, wysokiej wilgotności lub dużych wahań temperatur, kontaktem z żywnością lub cieczą, korozji oraz zastosowania niewłaściwej mocy energii elektrycznej, lub działania substancji chemicznych"

Wodoodporność według LG

LG Velvet (certyfikat: IP68). / Foto: LG

"7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. środków czyszczących), wynikłe w procesie nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia."

Wodoodporność według OnePlusa

OnePlus 8 Pro (certyfikat: IP68). / Foto: OnePlus

"7. Wyłączenia z Ograniczonej gwarancji 7.1 Ograniczona gwarancja nie obejmuje:

(...)

(B) wad lub uszkodzeń wynikających z wypadków, zaniedbań, niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowego użytkowania, wad lub uszkodzeń wynikających z nietypowych warunków lub niewłaściwego przechowywania, narażenia na działanie cieczy, wilgoci, piasku lub brudu bądź nietypowych obciążeń fizycznych, elektrycznych lub elektromechanicznych;

(...)

(I) wad lub uszkodzeń wynikających z przyczyn zewnętrznych, takich jak kolizja z przedmiotem, pożar, powódź, brud, wichura, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, narażenie na warunki atmosferyczne, kradzież, przepalony bezpiecznik lub niewłaściwe użycie dowolnego źródła energii elektrycznej;"

Wodoodporność według Sony

Sony Xperia 1 II (certyfikat: IP65/IP68). / Foto: Sony

"6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

(...)

- instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;

(...)

viii. wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń."



Sony Xperia 5 II (certyfikat: IP65/IP68). / Foto: własne

Wodoodporność według Ulefone

Ulefone Armor 9 (certyfikat: IP68/IP69K). / Foto: Ulefone

"13. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń:

• powstałych przez zalanie cieczą,

(...)

• wywołanych przez zaniedbanie sprzętu, wywołanych poprzez niewłaściwe użytkowanie sprzętu,"

W czym jest problem? Smartfony są testowane w laboratoriach

Foto: Unsplash

Okej, uszczelniliśmy Twój smartfon. Ale tak dla picu

Foto: Unsplash

Apple znowu dostało ogromną karę za wprowadzanie użytkowników w błąd (tym razem we Włoszech). Chodziło o wodoszczelność. Producent sugerował, że ich telefony nie przepuszczają wody przez obudowę. Użytkownicy oddawali iPhone'y na gwarancję, ponieważ przestawały działać po chwilowym zanurzeniu w wodzie. Co robił Apple? Odsyłał ich z kwitkiem.Producenci oferujący wodoodporne smartfony zawierają w postanowieniach gwarancyjnych zapiski, które negują jej sens. Poniżej zamieściłem dla Was wybrane fragmenty z postanowień gwarancyjnych z wytłuszczeniem najciekawszych fragmentów.W przypadku firmy z Cupertino wszystko jest napisane jasno i treściwie:Zapisek z instrukcji (w tym przypadku z Sony Xperii 5 II):• nieprawidłowej eksploatacji bądź eksploatacji niezgodnej ze stosowną instrukcją firmy Sony dotyczącą obsługi i konserwacji urządzenia."Producenci testują sprzęt w warunkach laboratoryjnych. Smartfony są układane w zbiornikach o określonej głębokości (zanuerzenie na głębokości 1,5 metra w czasie 30 minut) i określonej temperaturze. W życiu niestety tak się nie dzieje, a warunki na które wystawiamy smartfon zwykle są dalekie od sterylności i założeń testowych.Najczęściej smartfony lądują w strumyku, kałuży, morzu itp. Zdarza się, że wyślizgnie nam się z ręki i wpadnie do wiadra z wodą, w której maczamy mopa z dodatkiem środków piorących (i brudu z podłogi, który nazbierał się przez kilka dni). Wygląda na to, że smartfony nie są przetestowane do przebywania w takich warunkach. Dlatego właśnie producenci wymigują się od uznawania gwarancji w przypadku zalania smartfonów z certyfikatami wodoodporności - bo wiedzą, że telefony mogą tego nie wytrzymać. Kruczkami w gwarancjach chronią swoje tyły.Poza tym marki często stosują zapiski, że gwarancja nie jest uznawana w przypadku użytku niezgodnego z przeznaczeniem, wypadków losowych i przyczyn naturalnych czy zaniedbań. Daje to bardzo dużą elastyczność w kwestii odrzucenia gwarancji jeśli chodzi o zalanie smartfona w czasie upuszczenia go do wody czy zalania go w czasie opadów atmosferycznych.Niektóre marki (jak np. Sony) informują, że nie przyznają gwarancji w razie przekroczenia warunków eksploatacji normy IP. Okej, tylko to jest bardzo śliska sprawa. Ciężko stwierdzić, czy uszczelki poszły ze względu na zbyt duże zanurzenie, czy po prostu były fabrycznie niesktuteczne. Poza tym w trakcie przypadkowego zalana najczęściej smartfon upuszczamy do wody - a wtedy ciśnienie dynamiczne jest większe niż statyczne wykonywanie w laboratoriach.Zauważyłem też, że producenci w materiałach uprzedzają, że wodoodporność nie jest cechą stałą i może zmienić się w czasie. To akurat naturalne zjawisko - uszczelki z czasem tracą swoje właściwości i nie jest to nic dziwnego, że z czasem przestają pełnić swoją rolę. Mimo wszystko powinny wytrzymać ten rok lub dwa lata gwarancji. Producenci w zapisie o naturalnym zużyciu nie wyłączają uszczelek. A kiedy użytkownik się tego dowie? Kiedy zawiodą, czyli w momencie przedostania się cieczy do środka.Wodoodporność smartfonów jest dla mnie cechą martwą i zupełnie nie zwracam na nią uwagi przy wybieraniu smartfona. Z jednej strony marki uszczelniają je i chwalą się certyfikatami. Z drugiej - wymigują się w umowach z przyznawania gwarancji na zalanie sprzętu. Nie mogę zanurzyć smartfona pod wodą w celu wykonania zdjęć ani traktować uszczelnień jako zabezpieczenie na wypadek zalania, ponieważ najprawdopodobniej i tak będę musiał pożegnać się z gwarancją.Bardzo jestem ciekaw, czy mieliście jakieś doświadczenia z zalanym smartfonem i gwarancją. Dajcie znać w komentarzach.Źródło: Materiały Apple'a, Samsunga, Huaweia, LG, OnePlusa, Sony i Ulefone; opracowanie własne