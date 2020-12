Klawiatura dla graczy za 79,99 złotych wkrótce w Biedronce

Podświetlana membranówka w niskiej cenie.

Klawiatura z Biedronki - Dragon Breath

W ofercie sieci sklepów Biedronka cyklicznie pojawiają się ciekawe produkty elektroniczne. Czasem są to całkiem niezłe i tanie roboty sprzątające , czasem niedrogie urządzenia smart home . Tym razem w lubianych sklepach zagości akcesorium, które może spodobać się mniej wymagającym graczom. Mowa o membranowej, podświetlanej klawiaturze nowej marki Dragon Breath.Od poniedziałku 7 grudnia na półkach sklepowych sieci Biedronka pojawią się klawiatury membranowe dla graczy (i nie tylko dla nich). Klawiatura Dragon Breath wyposażona jest w 112 klawiszy (tak, ma blok numeryczny) i łącznie cztery tryby podświetlenia. Producent zapewnia, że mechanizmy klawiszy cechują się wytrzymałością na poziomie do 10 milionów uderzeń. Co więcej, sprzęt wspiera anti-ghosting dla 19 klawiszy, które można wciskać jednocześnie. Wygląda na to, że technika nie obejmuje całej klawiatury.Tryby podświetlenia zmieniać da się osobnym przyciskiem, zatem sprzęt nie współpracuje zapewne z żadnym oprogramowaniem. W klawiaturze nie zabrakło podkładki pod nadgarstki, która poprawi wygodę pisania i grania. Kabel USB wpięty w górną część klawiatury ma 150 centymetrów długości.Urządzenie sprzedawane przez firmę mPTech oferowane będzie od 7 do 21 grudnia lub do wyczerpania zapasów w cenieŹródło: Biedronka