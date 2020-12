26 ciekawostek na 26 lat PlayStation

Wszystkiego najlepszego!

1. PlayStation nigdy nie miało powstać w znanym nam kształcie

2. PSone niczym konsola przenośna

3. Imponująca biblioteka gier

4. Symbole na kontrolerze miały być czytelne dla każdego

5. Maskotka PlayStation

6. Gry na płytach CD. Czasem aż kilku!

7. Niespotykane mechaniki w grach

8. PSX? To niepoprawny zapis

9. Najlepiej sprzedająca się gra na PlayStation

10. Największy hit PlayStation tworzyła garstka osób

11. Pierwszy kontroler dla PlayStation nie był taki wspaniały

12. Tajemnicze czarne płyty

13. Cena grała pierwsze skrzypce

14. Odchudzanie konsol

15. PlayStation - najlepszy odtwarzacz muzyki?

16. Karty pamięci o mikrej pojemności

17. Nielubiany Crash Bandicoot prawie został wombatem

18. Kwa, kwa

19. Różne wersje logo PlayStation.

20. Tajemnica ukryta w animacji PlayStation 2

21. Premierowe gry z PlayStation? Było ich kilka

Air Combat

Aquanaut's Holday

Battle Arena Toshiden

Jumping Flash!

NBA Jam Tournament Edition

Rayman

Ridge Racer

Street Fighter: The Movie

Total Eclipse

Zero Divide

22. Złota PSone

23. Pierwsza znacząca gra Sony na PlayStation

24. PlayStation dla deweloperów

25. Rzadkie edycje PlayStation

26. PlayStation 2? Ludzie woleli PSone - przez chwilę

Ciekaw jestem ilu z Was pamięta tamte czasy. To właśnie 3 grudnia 1994 roku swoją premierę w Japonii miała konsola PlayStation. 32-bitowe urządzenie do gier wyprodukowane przez Sony Computer Entertainment i zaprojektowane przez Kena Kutaragiego zmieniło świat gier nie do poznania. Producent podaje, że PSX sprzedano w ponad 102 milionach egzemplarzy, wliczając w to sprzedawane od czerwca 2000 roku modele PSOne. Z okazji 26. urodziny PlayStation przygotowaliśmy 26 ciekawostek na temat konsol Sony.PlayStation miało być pierwotnie urządzeniem o nazwie Play Station (spacja użyta celowo), będącym dodatkiem do Super Famicoma współtworzonym wraz z Nintendo. Sony miało dostarczyć czytnik płyt CD-ROM i pomóc opracować architekturę systemu. Z powodu różnicy zdań Nintendo zerwało współpracę z Sony i zawiązało ją z Philipsem. Sony w 1993 roku rozpoczęło pracę nad swoim własnym sprzętem, co z perspektywy czasu okazało się doskonałą decyzją.Pomniejszona wersja PlayStation, PSone, pozwalała na podłączenie akcesoryjnego ekranu LCD i podłączenie jej do gniazdka samochodowego. W tym trybie dało się ją używać prawię jak konsoli przenośnej.Gry dla PS1 tworzono aż do 2006 roku, nawet po premierze PlayStation 2. Na tę generację konsoli wydano ponad 2418 tytułów! Raj dla kolekcjonerów, doprawdy.Projektantem charakterystycznych symboli na kontrolerze dla PlayStation jest Teiyu Goto. Te miały na całym świecie czytelnie sygnalizować zastosowanie poszczególnych przycisków. Trójkąt miał pomóc panować nad kamerą, a kwadrat umożliwiać powrót do menu. W Japonii kółko pomaga akceptować wybory, a X anulować. W Europie i Stanach Zjednoczonych z jakiegoś powodu postanowiono to zmienić...Maskotka PlayStation 1 to kot. Kot imieniem. Nie wiedziałeś? Wygląda tak i pochodzi z gry Doko Demo Issho.PlayStation powstało w czasach, kiedy gry na kartridżach zajmowały średnio 12 MB. Produkcje na PlayStation "ważyły" nierzadko calutkie 650 MB - tyle, na ile pozwalała płyta. Przekładało się to oczywiście na doskonałą jak na tamte czasy grafikę i... koszmarnie długie czasy wczytywania. Nie każda gra mieściła się na jednej płycie. Riven sprzedawany był na aż pięciu płytach.W grze na PlayStation zastosowano jedną z ciekawszych mechanik świata gier. Psycho Mantis z Metal Gear Solid był w stanie odczytać każdy ruch gracza, co uniemożliwiało pokonanie go do momentu, w którym... przepięliśmy kontroler do drugiego portu.PSX to błędny zapis nazwy konsoli. Pierwotnie PlayStation miało nazywać się PlayStation Experimental. Ostatecznie nazwa uległa zmianie, ale fani postanowili korzystać z terminologii PSX - widocznie brzmiała bardziej "cool". Co ciekawe, Sony sprzedawało później sprzęt o nazwie PSX - była nim... konsola PlayStation 2 z modułem nagrywania wideo.Najlepiej sprzedającą się grą na PlayStation 1 było Gran Turismo, które sprzedano w 10,85 miliona egzemplarzy.Pamiętacie grę Gran Turismo? To, jakie wrażenie robiła bogactwem samochodów oraz piękną grafiką? Cóż, musicie wiedzieć, że prace nad grą zajęły ponoć 15 lat, a przynajmniej tak twierdzi jeden z jej projektantów, Kazunory Yamauchi. Realnie, wszystko trwało najpewniej 5 lat, a za produkcję gry odpowiadał zaledwie 7-osobowy zespół.Pierwszy z kontrolerów sprzedawanych z PlayStation nie miał gałek analogowych. Te pojawiły się dopiero w kontrolerze DualShock, który przez lata ewoluował, by zostać zastąpionym przez DualSense w PlayStation 5.Pierwsze płyty z grami dla PlayStation były czarne od spodu. Poza kolorem, nie wyróżniały się jednak niczym specjalnym.Podczas E3 w 1995, kiedy zapowiadano światową premierę konsoli, przedstawiciele Sony wyszli na scenę i zgarnęli owację mówiąc tylko jedno: "299 dolarów". Konkurencyjna Sega Saturn była wyceniona na 399 dolarów. Zgadnijcie, która z konsol sprzedała się lepiej? Historia powtórzyła się, gdy PlayStation 4 sprzedawane było o 100 dolarów taniej niż Xbox One od Microsoftu.To PlayStation zapoczątkowało modę na odchudzanie konsol, a wydana w 2000 roku konsola była pierwszym z wielu takich urządzeń. W ten sam sposób Sony ulepszało PS2, PS3 i PS4. Kto wie, być może za kilka lat Sony zminiaturyzuje gigantyczną konsolę PlayStation 5?Mnóstwo osób wykorzystywało PlayStation jako domowy odtwarzacz płyt CD z muzyką. PlayStation 2 otrzymało napęd DVD i było używane jako filmowe centrum rozrywki. PlayStation 3 podniosło poprzeczkę jeszcze wyżej, przez długi czas będąc najbardziej opłacalnym w zakupie - bo jednym z najtańszych - odtwarzaczem Blu-ray na rynku.By zapisać stan gry na PlayStation 1 potrzebne były specjalne karty pamięci. Te o pojemności 128 kilobajtów miały 15 bloków pamięci. W PlayStation 2 karty pamięci miały już aż 8 MB!Crash Bandicoot, jedna z ikonicznych postaci z gier na PlayStation, miała pierwotnie być... wombatem. Były prezes Sony Computer Entertainment, Ken Kutaragi, nienawidził Crasha Bandicoota. Używał go za dziecinną grę, uważając przy tym, że PlayStation jest przeznaczona dla poważniejszych graczy.Charakterystyczna żółta gumowa kaczuszka jest nieoficjalną maskotką Sony.Pierwsze logo PlayStation miało kilkanaście różnych wersji. Przyznajcie sami, że ta finalna jest najlepsza.Kojarzysz animację towarzyszącą procesowi wczytywania się systemu w PlayStation 2? A wiedziałeś, że zawiera ona ukrytą wiadomość? Liczby ukryte w wieżach rosną tym bardziej, im dłużej grasz w gry na konsoli!Na premierę gier wydano jedynie osiem gier. To wystarczyło, aby sprzęt osiągnął sukces niedługo po rozpoczęciu sprzedaży. Tytuły startowe na PlayStation to:Najrzadsza edycja konsoli PlayStation to złota konsola PSone, wysłana przez Sony m.in. twórcy Minecrafta, Markusowi Perssonowi jako podarunek i zaproszenie na wydarzenie VIP, odbywające się w trakcie targów E3. Szacuje się, że na świecie jedynie kilka osób ma taką konsolę.Pierwszym dużym tytułem rozwijanym przez Sony z myślą o Playstation była gra Motor Toon Grand Prix, za którą odpowiadał niewielki zespół o nazwie Poly's, znany później jako... Polyphony Digital. Coś Wam świta? Tak, to ci od serii Gran Turismo!W 1997 roku Sony udostępniło Net Yaroze, programowalną wersję PlayStation, dzięki której deweloperzy mogli tworzyć swoje własne gry z myślą o tej platformie. To od niej zaczynał Mitsuru Kamiyama, który stworzył najpierw typowego RPG typu homebrew o nazwie Terra Incognita, by po jakimś czasie pracować nad słynną serią Final Fantasy.Poza edycją złotą PSone, powstało kilka innych cenionych wśród kolekcjonerów wariantów starszej wersji PlayStation. Do najbardziej pożądanych zaliczyć można niebieską wersję do "debugowania", wydaną tylko dla deweloperów oraz białą wersję z 1997 przeznaczoną na rynki azjatyckie, która odtwarzała format filmów VideoCD. Z okazji sprzedania 10 milionów sztuk konsol wydano też wersję Midnight Blue. Cenioną perełką jest też niebywale rzadka wersja Men in Black z logo MiB na pokrywie płyt.PSone, czyli nowsza i mniejsza wersja PlayStation, swoją popularnością przewyższyła nowsze PlayStation 2 podczas sezonu świątecznego w 2000 roku. Łącznie sprzedała się w 28 milionach egzemplarzy.Pomimo tego, że konsola PlayStation 1 ma już 26 lat, wciąż skrywa w sobie wiele tajemnic. Jedną z nich ujawniono stosunkowo niedawno, a dotyczyła ona możliwości odzyskiwania przypadkowo skasowanych gier i zapisów stanu gry. Więcej o sekretnej funkcji pisaliśmy tutaj Źródło: mat. własny