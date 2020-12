Oto nowa hulajnoga elektryczna Bolta. Co potrafi?

Większy zasięg i wytrzymałość.





Bolt prezentuje nowe hulajnogi elektryczne





fot. Bolt

Bolt to marka, która pierwotnie zaczęła od modelu biznesowego przyjętego między innymi przez Ubera. Firma w ostatnich latach rozszerzyła swoją działalność szturmem zdobywając także polskie miasta - wszystko przez hulajnogi elektryczne pozwalające na wygodne przemieszczanie się. Tym razem. Co czeka na użytkowników? Między innymi trwalsza i stabilniejsza konstrukcja, a także większy zasięg jazdy na jednym ładowaniu.Nowe hulajnogi elektryczne Bolta powinny wraz z czasem trafić do wszystkich, w których firma prowadzi swoją działalność. Nowa hulajnoga jest nieco większa od poprzedniego modelu, ważąc 19 kilogramów. Całość została wykonana głównie z aluminium i pozwala nabaterii. Bolt twierdzi, że modułowa konstrukcja hulajnogi ma pozwolić na zwiększenie jej żywotności -Najciekawszą nowością są jednaksłużące do wykrywania wypadków i niebezpiecznej jazdy - jeśli użytkownik upadnie, Bolt może zostać odpowiednio powiadomiony. Hulajnoga rozpoznaje także automatycznie niebezpieczne wzorce jazdy. Bolt planuje także włączyć automatycznie migające przednie światło w strefach miejskich, w których porusza się dużo pieszych.Oprócz wprowadzenia nowej, elektrycznej hulajnogi, Bolt przekazał także trochę informacji związanych ze swoją ekspansją. W 2021 roku firma zajmie się serwisem e-hulajnóg w ponad 100 miastach. W kolejnych miesiącach, w wybranych miastach pojawią się także. Nie wiadomo jednak, kiedy dokładnie możemy spodziewać się ich debiutu w Polsce.Bolt na europejskim rynku posiada. Można śmiało założyć, że operacja logistyczna związana z serwisem i utrzymaniem hulajnóg będzie bardzo skomplikowana i kosztowna.Źródło: TechCrunch / fot. Bolt