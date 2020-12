YouTuber wykonał ślepy test fotograficzny smartfonów 2020. Wynik zaskakuje

iPhone'y poległy w pierwszej rundzie.

Najlepszy smartfon fotograficzny

Motorola Edge+

iPhone SE

Huawei Mate 40 Pro

POCO F2 Pro

OPPO Find x2 Pro

Google Pixel 5

LG Wing

ASUS Zenfone 7 Pro

Microsoft Surface Duo

Sony Xperia 1 II

Xiaomi Mi 10 Ultra

OnePlus 8 Pro

iPhone 12 Pro Max

OnePlus 8T

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Google Pixel 4a

Który smartfon robi najlepsze zdjęcia? Ilu ludzi i recenzji, tyle opinii. Wiele osób uważa z tego właśnie powodu, iż najskuteczniejszą metodą na wyłonienie króla mobilnej fotografii są ślepe testy. Jeden z nich przeprowadził znany youtuber, Marques Brownlee. Najlepszy smartfon fotograficzny został wybrany głosami internautów i założę się, że rezultat wielkiej bitwy na zdjęcia będzie dla Was ogromnym zaskoczeniem.Marques Brownlee przeprowadził swój wielki ślepy test fotograficzny smartfonów już trzeci rok z rzędu. Zasady były proste: poszczególne urządzenia zostały dobrane w pary, a zdjęcia wykonane za ich pomocą nie były podpisane. To internauci głosowali na zwycięzcę każdej z par po obu stronach drabinki. Amerykanin przyznaje, że nie jest to najlepsza z możliwych metod weryfikacji tego, które urządzenie robi najładniejsze zdjęcia, ale... któż ma oceniać jakość zdjęć, jeśli nie osoby spoglądające w ich stronę?W tegorocznym głosowaniu oddano aż 10 milionów głosów.Do rywalizacji stanęły:Warto zwrócić uwagę na to, że smartfon Apple już trzeci rok z rzędu odpadł w pierwszej rundzie. Tym razem iPhone 12 Pro Max poległ w rywalizacji ze znacznie tańszym telefonem OnePlus 8T (stosunkiem głosów 14 do 86%!), a iPhone SE musiał uznać wyższość Moto Edge+. Huawei Mate 40 Pro zmiażdżył POCO F2 Pro, podobnie jak Pixel 5 "rozjechał" OPPO Find x2 Pro. Ogromną przewagę miała także Xperia 1 II nad Surface Duo.W dalszych etapach rywalizacja była o wiele bardziej wyrównana. W wielkim finale ASUS Zenfone 7 Pro pokonał Xiaomi Mi 10 Ultra stosunkiem głosów zaledwie 54 do 46%.