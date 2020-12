Świetny wszechstronny sprzęt. Szybka ładowarka USB ADPDOCK GaN z hubem USB i HDMI

Spiesz się, ładowarka-hub ADPDOCK z końcem zbiórki

w tym miejscu. Trzeba się spieszyć, bo do końca zostało tylko około 36 godzin od chwili publikacji artykułu. Oczywiście później też będzie można nabyć ADPDOCK, ale już w mniej atrakcyjnej cenie. Za wersję Lite zapłacimy 380 dolarów hongkońskich z aktualną zniżką 38 proc. (około 180 złotych), a z hubem USB i HDMI nieco więcej - 460 dolarów hongkońskich przy opuście 40 proc. (mniej więcej 220 złotych). Wysyłki (także do Polski) będą realizowane już w lutym 2021 roku.



Źródło i foto: ADPDOCK @ Indiegogo

Właśnie z takiego założenia wyszli projektanci ADPDOCK. Maksymalna moc na wyjściu, to 65 W. Sprzęt jest zgodny z takimi standardami szybkiego ładowania jak chociażby USB PowerDelivery 3.0. Może ładować na raz aż cztery urządzenia, choć wtedy jest oczywiście nieco wolniej na poszczególnych złączach niż przy pojedynczym obciążeniu. Przykładowo Apple MacBook Pro 13,3 napełnimy energią w 85 minut, a Nintendo Switch w 89 minut.Co ciekawe, ADPDOCK zaprojektowano tak, żeby dało radę łatwo wyciągać zasilacz jedną ręką z gniazdka (przy obrotowym ruchu). W pudełku dostaniemy też dodatkowe końcówki do wtyczek gniazd zasilania sieciowego typowego dla Europy (w tym Polski), Wielkiej Brytanii czy Australii. Istnieje też wersja Lite bez funkcji huba USB i HDMI. Pełna edycja ADPDOCK oferuje cztery porty USB (dwa jako zwykłe pełne USB-A, a dwa w formie USB-C) i jeden HDMI. Niestety ostatnie złącze obsługuje jednie 4K @ 30 Hz. Szkoda, że nie 60 Hz. Jeśli używacie tylko 1080p, to wtedy nie powinno być problemów z trybem 60 Hz.