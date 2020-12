Wyciśnij więcej z Raspberry Pi 4. Oficjalne chłodzenie Case Fan już dostępne

Od góry: Raspberry Pi 4 bez obudowy, w niechłodzonej obudowie i w obudowie z chłodzeniem / foto.

Raspberry Pi Foundation

Chłodzenie do obudowy Raspberry Pi 4 już dostępne w polskich sklepach

Zestaw chłodzenia przeznaczony do współpracy z oferowaną przez Raspberry Pi Foundation domyślną obudową (lub innymi o tożsamych wymiarach) działa na zasadzie zasysania powietrza przez szczeliny przy portach USB i Ethernet, przepuszczania go przez radiator na SoC i wypuszczania przez okolice gniazda karty microSD. Dzięki temu według przytoczonych wykresów, maksymalne temperatury w obudowie osiągają co najwyżej poziom mniej więcej 67 stopni Celsjusza, gdy pozostawiona luźno malina dobija do ponad 70 stopni, a zamknięta w niewentylowanej obudowie aż 83 stopni.







Z innych sprzętów Raspberry Pi wydanych w ostatnim czasie bardzo wyróżnia się świetny komputer-klawiatura Raspberry Pi 400 przypominający retro PC jak Amiga czy ZX Spectrum. Przeglądając ofertę polskich sklepów, które oficjalnie współpracują z Raspberry Pi Foundation, można znaleźć poszczególne ceny Raspberry Pi 4 Case Fan różniące się o mniej niż złotówkę, ale oscylujące wokół 25 złotych. Są już dostępne na miejscu, nie trzeba czekać na pojawienie się dostaw.



Zobacz również: Ubuntu dla Raspberry Pi z ogromną zmianą w tym łatwą instalacją



Źródło i foto: Raspberry Pi Foundation

Wydano oficjalne akcesorium Raspberry Pi 4 Case Fan. Oczywiście można było już wcześniej zaopatrzyć się w części chłodzenia innych firm dedykowane dla maliny czy jakąś również przygotowaną przez zewnętrznych producentów obudowę z własnym systemem odprowadzenia ciepła, jednak oficjalnego malinowego zestawu dla czwórki brak. Przynajmniej do tej pory.Niewielki przyklejany na główny chip radiator, wentylator i specjalna obejma tworząca kanał dla powietrza oraz kable zasilające z wyprowadzeniem wprost do złącz Raspberry Pi 4. Oficjalny Case Fan sprawia, że malina zamknięta w obudowie nie zrzuca taktowań z procesora przy większym zagrzaniu chipu i cały czas oferuje maksymalną wydajność. Co więcej, temperatury są nawet lepsze nawet niż w pozostawionej luźno płycie bez obudowy.