Masażer do głowy Xiaomi Youpin Momoda jak z Cyberpunka już do kupienia

Krótka prezentacja zakładania i zdejmowania masażera Momoda / foto.

Momoda - Xiaomi Youpin

Masaż głowy Momoda w klimacie Cyberpunka

Nasz z jednej strony futurystyczny, a z drugiej strony retro (niczym w stylu gry Far Cry Red Dragon albo filmu Kung Fury… a może nawet nieco Cyberpunkowy?) masażer Momoda znany z Xiaomi Youpin, możemy kupić np. na AliExpress. Jego cena wynosi 178,36 dolarów (około 675 złotych), ale przytaczany sklep z chińskiej platformy oferuje w pełni darmową wysyłkę. Zamawiając dziś, przewidywany czas dostawy pokazywany jest jako 26 grudnia. Więc jest pewna szansa, że przyjdzie nieco wcześniej 23 lub 24 grudnia, akurat na gwiazdkę. To co, zamawiacie?

Dla przypomnienia - Momoda Massage Helmet z Xiaomi Youpin zapewnia masaż okolic karku, czubka głowy, skroni oraz oczu. Co więcej, nie odczujemy temperatury pokojowej urządzenia, ale nawet lekkie przyjemne podgrzewanie do 40 stopni Celsjusza. W dodatku masujący kask odtwarza też muzykę i jest sterowany przyciskami (w tym dużym guzikiem bezpieczeństwa do szybkiego wyłączenia urządzenia), a nawet dedykowaną aplikacją mobilną Xiaomi Mijia.Możemy korzystać z kilku predefiniowanych programów relaksacyjnych, a nawet sterować głosowo naszym masażerem. Niestety zaimplementowany asystent głosowy ogranicza się do chińskiego Xiao Ai, więc niekoniecznie będzie mocnym plusem dla ewentualnych klientów z Polski. Wbudowana bateria starczy na pracę w przedziale od około 90 do 120 minut. Ładowanie realizowane jest kablem USB-C, a typowy zasilacz USB 5V 2A potrzebuje mniej więcej dwie i pół godziny do napełnienia wbudowanego ogniwa do 100 proc.