Profesjonalne monitory Sony Bravia BZ40H. Przekątne nawet 85 cali dla biznesu

Biznesowe monitory Sony Bravia z dyskretnym, frontalnie niewidocznym logo producenta / foto. Sony

Sony z garścią funkcji specjalnie dla biznesu





Źródło i foto: Sony Ważną do zastosowań profesjonalnych właściwością, jest zgodność z Sony TEOS, czyli zaawansowanym system do zarządzania miejscem pracy. W jego skład wchodzą narzędzia do inteligentnej automatyzacji, nowy interfejs Meeting Display, integracja z Outlook, funkcje signage, wyświetlanie kopii ekranu, a nawet zarządzanie miejscami spotkań.Źródło i foto: Sony

Jak można przeczytać w materiałach producenta - "to pierwsze modele łączące najwyższą jakość obrazu z większą szybkością przetwarzania i przesyłania danych w zastosowaniach profesjonalnych. Ich unikatową cechą jest także podświetlenie Full Array LED. Pozwala ono dodatkowo zwiększyć intensywność światła w najjaśniejszych fragmentach obrazu, by zapewnić maksymalny kontrast i szczytową jasność 850 cd/m². Kierując się opiniami klientów, firma Sony wprowadziła też pewne zmiany w budowie, takie jak bardzo wąska i płaska aluminiowa ramka u dołu ekranu, logo umieszczone z boku czy nowe rozmieszczenie złączy."Poza wspominanymi możliwościami, nowe monitory Sony Bravia zapewniają proporcje matrycy 16:9, rozdzielczość 4K (w portfolio producenta są też inne produkty z tego segmentu nawet z 8K i oparte na matrycach OLED), HDR czy wydajny procesor przetwarzania obrazu Sony 4K X1, który czuwa nad jak najlepszą jakością wizualnych wrażeń. Nie są to zwykłe biznesowe ekrany, a wręcz z wbudowanymi funkcjami komputera opartego na platformie Android z obsługą Chromecast, AirPlay i dwuzakresową łącznością WiFi.