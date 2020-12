Nadchodzi rewolucja - Qualcomm pokazał procesor Snapdragon 888

Do których smartfonów trafi?





Podczas wydarzenia Snapdragon Tech Summit,. Opisywany układ będzie zasilał flagowe smartfony takich marek, jak Samsung, OnePlus, LG Sony i… wielu innych. Co więc potrafi ten procesor i czy faktycznie będzie on w stanie rywalizować z Apple w kontekście wydajności? Przyjrzymy się mu z bliższa.Snapdragon 888 przynosi obiecujące poprawki dla. W przeciwieństwie do ubiegłorocznego Snapdragona 865, tym razem procesor nie wymaga instalacji osobnego modemu w smartfonie. Docelowo będzie on działał w oparciu o modem Snapdragon X60. Wszystko to ma przełożyć się również na większą energooszczędność samych sprzętów korzystających z nowego układu Qualcomma.Oprócz ulepszeń związanych z 5G, Qualcomm Snapdragon 888 przynosi równieżoraz duży skok wydajności dla zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Nowe funkcje fotograficzne pokazywane przez Qualcomma obejmują możliwość robienia. To około 35 procent szybciej od poprzednika.Na pokładzie nowego smartfona znajdziemy także wsparcie dla modułów do łączności bezprzewodowej takich, jakWedług amerykańskiego producenta, swoje dostawy nowych procesorów Snapdragon 888 zarezerwowały takie marki, jak. Nie wiemy jednak, do jakich konkretnie modeli trafi opisywany wyżej układ.Qualcomm ma już niebawem zdradzić więcej informacji na temat swojego nowego, flagowego procesora. Cała konstrukcja układu zapowiada się obiecująco i niemalże na pewno,oraz możliwości.Ciekawe również, jak do Snapdragona 888 dostosują się wyżej wymienieni producenci.Źródło: TheVerge / fot. zrzut ekranu z filmu YT - Qualcomm