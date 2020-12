Fabryki w Polsce montują telewizory dla Xiaomi, Philips, Sharp, TCL i innych marek

Sprawdziliśmy, gdzie montowane są telewizory.

Xiaomi LM55-5ASP / foto. wł.

„Część inteligentnych telewizorów Xiaomi, które trafiają na rynek europejski jest składana w Polsce. Z uwagi na umowy o poufności, nie możemy podać nazwy naszego podwykonawcy oraz szczegółów na temat współpracy. Możemy jednak zapewnić, że jest to jedna z wiodących firm w branży".

Gdzie składa się telewizory?

Fabryka TP Vision - Gorzów Wielkopolski / foto. TP Vision

Telewizory Philips z Gorzowa Wielkopolskiego

TV LED i OLED od Philips / foto. wł

Telewizory Sharp z fabryki zlokalizowanej pod Toruniem

Telewizory TCL z Żyrardowa

TCL Mini Led X10 / foto. wł

Fabryka TCL w Żyrardowie / foto. TCL

OLED, Nano Call LG Electronics „Assambled In Poland”

W tym celu zwróciłem się z oficjalnym pytaniem do Xiaomi: Na telewizorach Xiaomi (np. model LM55-5ASP) znajduje się informacja „Assembled in Poland”. Który podmiot/fabryka na terenie Polski jest odpowiedzialna za montaż tych urządzeń?Po kilku dniach oczekiwania otrzymałem odpowiedź z firmy:Zacząłem zastanawiać się, która wiodąca firma w branży realizuje to zlecenie. Postanowiłem jednak w głównej mierze sprawdzić, jak wygląda skala produkcji, a właściwszym słowem będzie - montażu telewizorów na terenie Polski. Celowo używam słowa montaż, gdyż trzeba mieć świadomość, że odbiorniki są składane z komponentów dostarczanych z innych fabryk.Kupując towary bardzo często sprawdzamy kraj pochodzenia. W przypadku telewizorów dostępnych na rodzimym rynku - w zależności od producenta - możemy znaleźć różne lokalizacje np. Panasonic - Czechy, Samsung - Słowacja i Węgry, Sony – Słowacja.W niektórych przypadkach telewizory są składane na terenie Polski, tj.: LG Electronics - w fabryce w Mławie, TP Vision, właściciel marki Philips - w fabryce w Gorzowie Wielkopolskim, TCL – w fabryce w Żyrardowie, Sharp – w fabryce pod Toruniem.Do wymienionych powyżej czterech producentów skierowałem analogiczne pytanie dotyczące prowadzonej działalności.W pierwszej kolejności udało się skontaktować z firmą TP Vision, właścicielem marki Philips. Podczas rozmowy z Panem, dyrektorem generalnym TP Vision w Polsce, miałem okazję zadać kilka pytań dotyczących produkcji oraz pozycji rynkowej Philips.Ile odbiorników rocznie opuszcza linię montażową w Gorzowie Wielkopolskim? Czy są to tylko telewizory Philips, czy też innych producentów?„W 2019 r. wyprodukowaliśmy łącznie 6 mln, przy czym 4,5 mln pod marką Philips oraz 1,5 mln dla zewnętrznych klientów”.Rozumiem, że jest to tylko montaż urządzeń, nie produkujcie np. matryc?„Tak, jest to montaż. W fabryce również jest prowadzony serwis oraz produkcja płyt PCB.”Czy realizujecie, bądź realizowaliście zlecenia dla Xiaomi?„Z tego co pamiętam, nie było takiej realizacji z naszej strony”.Do jakich krajów trafiają telewizory LED oraz OLED Philips złożone w Polsce?„Telewizory Philips montowane w Polsce trafiają na wszystkie europejskie rynki oraz do Rosji. Fabryka w Gorzowie Wielkopolskim jest jedynym tego typu podmiotem TP Vision działającym w Europie”.Jakie przekątne są montowane w fabryce?„Każda, tj. od 19” do 75”. Mamy możliwość dostosowania linii montażowej również do przekątnej 80” i większych. Przypomnę, że jesteśmy liderem sprzedaży w kategorii telewizorów 32”, które nadal stanowią bardzo ważną część rynku.”Proszę powiedzieć, jak wygląda pozycja rynkowa marki Philips w Polsce?„W kategorii ilościowej jesteśmy numerem trzy, co bardzo nas cieszy. Należy pamiętać, że na polskim rynku w ujęciu ilościowym i wartościowym de facto liczy się tylko czterech producentów, a my jesteśmy jednym z nich.”Jak sytuacja z pandemią wpłynęła na sprzedaż TV Philips na polskim rynku?„Pierwsze tygodnie wiosennego lockdown były ciężkie dla całej branży, również dla nas. Jednak w miesiącach maj-październik mamy rekordowe wyniki sprzedażowe. Jednym z najlepiej sprzedających się obecnie modeli jest PUS 8535 serii Performance.”Podobne pytania zostały zadane również firmie Sharp, która posiada fabrykę pod Toruniem. Odpowiedzi drogą elektroniczną (email) udzielił Pan, General Manager, VP for Operations and Commercial w toruńskiej fabryce.Jaka jest miesięczna liczba wyprodukowanych TV przez fabrykę?„Nasza fabryka w ciągu miesiąca produkuje liczbę telewizorów, która bez problemu zaspokaja potrzeby kilku rynków Europejskich - w tym największych odbiorców jak Niemcy i Wielka Brytania. Nie mogę zdradzać szczegółów, ale są to liczby sześciocyfrowe”.Jakie przekątne są montowane w fabryce?„Nasze procesy technologiczne oraz maszyny obecne w fabryce umożliwiają nam produkcję telewizorów o przekątnej od 24" do 90".Czy w fabryce jest linia produkcyjna (np. matryce, panele LCD), czy tylko odbywa się montaż odbiorników (matryce są dosyłane z innych krajów do fabryki)?„Swojego czasu produkowaliśmy moduły LCD i uzbrajaliśmy panele, ale nie robimy tego już od kilku lat. Obecnie montujemy finalne odbiorniki. Wciąż prowadzimy jednak dział napraw paneli LCD”.Które modele są składane w fabryce?„W naszej fabryce montujemy tak dużo modeli, że trudno byłoby je wszystkie wymienić. Są to telewizory takich marek jak Sharp i Blaupunkt”.Do których krajów trafiają odbiorniki wyprodukowane w Polsce?„Modele wyprodukowane w naszej fabryce trafiają na rynki w całej Europie, głównie do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i całej Europy Środkowej”.Czy jako Sharp realizujecie zlecenia dla firm zewnętrznych np. w zakresie produkcji matryc lub wykonujecie montaż innych odbiorników konkurencyjnych firm?„W toruńskiej fabryce skupiamy się na produkcji telewizorów dla naszych klientów oraz naszych marek”.Trzecią w kolejności firmą, od której otrzymaliśmy odpowiedzi na zadane pytania, było TCL. Informacje zostały przesłane drogą elektroniczną przez Panią- Marketing Manager TCL Polska.Jaka jest miesięczna i roczna liczba TV wyprodukowanych przez fabrykę w Żyrardowie?„W fabryce w Żyrardowie miesięcznie z linii montażowych, w zależności od sezonu sprzedażowego, zjeżdża od 100 tys do 400 tys urządzeń. Roczne zdolności produkcyjne fabryki przekraczają 4 mln sztuk”.Jakie przekątne są montowane w fabryce?„W fabryce są składane odbiorniki od 24” do 75”Do których krajów trafiają odbiorniki wyprodukowane w Polsce?„Do wszystkich krajów znajdujących się w Unii Europejskiej”Czy TCL ma podobne fabryki w innych krajach UE?„Fabryka w Żyrardowie istnieje od 1997 r. W 2004 r. została przejęta przez firmę TCL i jest obecnie jedynym tego typu podmiotem na terenie Europy.”Czy realizujecie zlecenia dla firm zewnętrznych w zakresie montażu odbiorników konkurencyjnych firm np. Xiaomi?„Obowiązuje nas klauzula poufności, więc nie możemy zdradzać szczegółów na ten temat. Możemy wypowiadać się tylko w temacie marki TCL.”Niestety po wielu próbach kontaktu z przedstawicielami LG Electronics nie udało się uzyskać odpowiedzi na nasze pytania. Należy jednak pamiętać, że w przypadku tego koreańskiego producenta odbiorniki m.in. OLED, Nano Call są składane w Polsce - na etykiecie produktowej zlokalizowanej na tylnej części TV widnieje napis „Assembled in Poland.”Wracając do tematu Mi TV 4S Xiaomi, finalnie nie udało się ustalić, kto jest odpowiedzialny za montaż odbiornika na terenie Polski. Jednak podczas kuluarowych i nieoficjalnych rozmów w środowisku branżowym podejrzewa się, że jest to TCL.Myślę, że znaczna część czytelników po przeczytaniu tekstu jest zaskoczona, zarówno ilością producentów, którzy zdecydowali się zlokalizować w naszym kraju swoje fabryki, a także rozmiarem prowadzonych przez nich działań. Warto również zwrócić uwagę na dwa pozytywne aspekty, które bezpośrednio są związane z montażem telewizorów w Polsce. Mowa o kwestiach wizerunkowych/promocyjnych (produkt otrzymuje oznaczenie, że pochodzi z Polski) oraz wymiarze ekonomicznym (fabryki zapewniają kilka tysięcy miejsc pracy).Źródło: opracowanie własne