Sony PS5 z ciemnymi odbarwieniami. Użytkownicy twierdzą, że to od przegrzania

Jeśli macie podobny problem i zwykłe czyszczenie nie daje rady, to i tak jest szansa na pozytywne załatwienie sprawy. Niektórzy użytkownicy wspominali, że po kilkukrotnym nagabywaniu pomocy Sony, firma wysłała im zupełnie nowe zamienne panele boczne. Choć z tego co wiadomo, nie wszyscy zgłaszający problem internauci przekonali Sony do wysyłki wspominanych części obudowy.



Zachodni portal gamerant przeanalizował sporo wypowiedzi forumowiczów Reddita opisujących ten problem. Białe panele boczne pokrywają się ciemnymi zabrudzeniami. Niektórzy internauci po prostu biorą do ręki szmatki i środki do czyszczenia, po czym smugi znikają. Niestety inni mają mniej szczęścia i nawet szorowanie nie daje pozytywnego efektu.Użytkownik legitymujący się pseudonimem MrGreeves napisał – "Odbarwienie obudowy PS5. Możliwy problem z ogrzewaniem? Tak jak w tytule. Siedziałem dziś przy biurku i zauważyłem coś, co wyglądało jak ciemne plamy na całej konsoli. Wziąłem wilgotną szmatkę i próbowałem je wytrzeć, ale to nie jest nic na powierzchni, co mogłoby dać się wytrzeć. Odnotowałem może tylko 6 godzin czasu gry. Konsola również nie ruszyła się z mojego biurka, odkąd jest wyjęta z pudełka. Najgorszą myślą jest przegrzanie konsoli do punktu odbarwienia / przypalenia obudowy. Czy ktoś słyszał o podobnym problemie? Naprawdę nie mam innego wytłumaczenia. Myślę, że nawet nie trzeba tego mówić, ale nie mam brudnych rąk ani nic takiego lol. Kontroler nadal jest wyjątkowo biały. EDIT: Właśnie zdjąłem zewnętrzny panel. Zdecydowanie wygląda to na problem z temperaturą."