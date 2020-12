Zapomniałem o laptopie. Lenovo IdeaCentre A540 to komputery stworzone do nauki i pracy zdalnej

Poznajcie ciekawy sprzęt.

Do niedawna co najmniej kilka godzin dziennie przed komputerami spędzali przede wszystkim gracze i pracownicy zdalni. Wybuch trwającej wciąż na całej świecie pandemii wymusił na milionach osób z całego świata zmianę dotychczasowych zwyczajów. Nauka i praca zdalna stały się dla wielu codziennością, która nie każdego wprawia w zadowolenie. Jak uprzyjemnić nużące na ogół obowiązki i jak zapewnić sobie komfort działania niezbędny do tego, aby nie tracić dobrego humoru? Za pomocą odpowiedniego sprzętu, rzecz jasna.Do naszej redakcji jakiś czas temu dotarł nietuzinkowy komputer z rodziny all-in-one,. Dlaczego nazywam go nietypowym? Spójrzcie tylko jak pięknie wygląda. Podstawę 27-calowego monitora o rozdzielczości 2560x1440 pikseli stanowi minikomputer z wydajnym procesorem Intel Core i5-9400T, połączony z wyświetlaczem za pomocą efektownej podpory. To właśnie w niej zamknięto niezbędne przewody w taki sposób, aby nie zaburzać ładu na biurku. W zestawie z urządzeniem dostarczana jest pełnowymiarowa klawiatura z blokiem numerycznym oraz myszka.Konfiguracja? Tak prosta jak tylko się da - poradzi sobie z nią każdy uczeń, student i rodzic. Wystarczy rozpakować wszystkie elementy, podpiąć przewód zasilający do jednostki, myszkę oraz klawiaturę do monitora i... voila! Wszystko jest gotowe do uruchomienia. Preinstalowany system Windows 10 Home jest gotowy do działania w dosłownie kilka sekund dzięki dyskowi SSD o pojemności do 512 GB. Opcjonalnie użytkownik może zamontować w komputerze dodatkowy dysk twardy o pojemności 2 TB.Myli się ten, kto myśli, że komputer inny niż laptop musi zajmować sporo przestrzeni na biurku. Podstawa Lenovo IdeaCentre A540 jest doprawdy niewielka, co pozwala dobrze zorganizować swoje stanowisko pracy. Z pewnością zajmuje o wiele miejsca niż notebook! Ekrany w obu rozmiarach znajdują się nad nią na tyle wysoko, że pod nimi znajdzie się miejsce na odręczne notatki i inne niezbędne pomoce szkolne.Uczniowie i studenci bardzo często szukają laptopów do nauki, ale nie uważam, że jest to rozwiązanie idealne dla każdego. Komputery Lenovo IdeaCentre A540 są sprzedawane w wersjach z 24- (1920x1080 pikseli) i 27-calowymi (2560x1440 pikseli) ekranami - znacznie wygodniejszymi w codziennym użytkowaniu za sprawą oferowanej przestrzeni roboczej od 15,6- czy nawet 17,3-calowych matryc laptopów.Co więcej, panele IPS nie tylko wiernie odwzorowują kolory, ale oferują też opcjonalnie technologię obsługi dotykiem, stosunkowo rzadko obecną w laptopach o zbliżonej cenie i specyfikacji. Ramki są tu minimalne, czego potwierdzeniem jest 93-procentowy współczynnik proporcji ekranu do całego korpusu urządzenia.Przyznaję, że niemałym zaskoczeniem była dla mnie obecność ładowarki bezprzewodowej w standardzie QI, umieszczonej na wierzchniej części podstawy monitora, pełniącej zarazem funkcję obudowy dla minikomputera znajdującego się w jej wnętrzu. Tak, wystarczy położyć smartfon kompatybilny z ładowaniem indukcyjnym, by po jakimś czasie uzupełnić stan jego baterii do pełna. Praktyczna sprawa!Co jest narzędziem niezbędnym do nauki i pracy zdalnej? Oczywiście, że kamera. Nabywcy komputerów Lenovo IdeaCentre A540 nie muszą martwić się o jej zakup, bowiem każde z urządzeń wyposażono we wbudowaną kamerę internetową o rozdzielczości 1 Mpix. Moduł wysunąć można ramki monitora - na przykład gdy użytkownik nawiązuje wideopołączenie - i schować w momencie jego zakończenia. Koniec z zaklejaniem obiektywów kamery, TrueBlock Privacy Shutter to nowocześniejsze i lepsze rozwiązanie.Kamera pełni rolę nie tylko komunikacyjną. Dzięki obsłudze podczerwieni i funkcji Windows Hello za jej pomocą można szybko, łatwo i bezpiecznie zalogować się do systemu Windows. Nie zabrakło także zintegrowanych dwóch mikrofonów, dbających o to, aby przesyłany dźwięk był jak najlepszej jakości.Szeroka paleta portów umożliwia podłączenie pod komputer dodatkowych akcesoriów. Na panelu bocznym monitora znalazło się miejsce dla dwóch portów USB 3.1 Gen 1, złącza combo jack i czytnika kart pamięci. Z tyłu podstawy widoczne są dwa porty USB 2.0, jeden port USB 3.1 Gen. 1, złącze RJ-45 oraz wejście i wyjście HDMI.Lenovo IdeaCentre A540 spisują się doskonale w trakcie nauki i pracy zdalnej, ale nie znaczy to, że nie mogą pełnić roli multimedialnych centrów rozrywki - wręcz przeciwnie! W zależności od preferencji, konsumenci wybierać mogą pomiędzy modelami z procesorami Intel Core i5 i i7 9. generacji z układami graficznymi Intel HD Graphics 630 i opcjonalnym Radeonem Pro 560X oraz procesorami AMD Ryzen 5 i 7 z serii 4000 z grafiką Vega 8 lub Vega 11.Takie podzespoły pozwalają wygodnie korzystać nie tylko z programów biurowych, ale także zaawansowanych narzędzi, pokroju Photoshopa oraz aplikacji do obróbki wideo. W połączeniu z maksymalnie 32 GB pamięci RAM komputery radzą sobie bez większego wysiłku z popularnymi grami MOBA, a nawet bardziej wymagającymi tytułami, co w przypadku tego rodzaju sprzętu nie jest rzeczą oczywistą.Urządzenia wyposażono ponadto w certyfikowane głośniki JBL by Harman, mające za zadanie odtwarzać dobrej jakości dźwięk Dolby. Dwa głośniki wysokotonowe 3 W i 5-watowy subwoofer powinny z powodzeniem zastąpić zewnętrzne głośniki podczas oglądania filmów i seriali.Lenovo IdeaCentre A540 to świetna propozycja dla osób, które chcą uczyć się, pracować i chłonąć treści multimedialne znacznie wygodniej niż za pomocą laptopa. Duże, dotykowe ekrany IPS o wysokiej rozdzielczości, wydajne podzespoły zamknięte w kompaktowej obudowie, wbudowana i zamykana kamerka internetowa... widać, że komputery AIO od Lenovo zostały zaprojektowane z myślą o zapewnianiu ergonomii i efektywności działania. Jeśli sprzęt do nauki lub pracy zdalnej, to... właśnie ten.