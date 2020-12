VR HTC z nowymi funkcjami gogli Vive Focus Plus. Coś dla odbiorców biznesowych

Co ważne, to największa aktualizacja tego autonomicznego zestawu (gogle nie potrzebują komputera ani smartfonu, same posiadają wbudowany komputer ARM) od czasu jego debiutu jeszcze w 2019 roku. Teraz można między innymi skorzystać z nagrywania ekranu, bezprzewodowego udostępniania widoku przez Miracast czy aktywacji trybu kiosku. Ostatnia kwestia wiąże się ze specyficznym zablokowaniem gogli i możliwością aktywacji wyłącznie predefiniowanego programu czy kilku aplikacji. To idealne rozwiązanie np. na materiały pokazowe na targach czy po prostu do użytku wewnątrz biura dla pracowników.







HTC zadbał też o kwestie związane z bezpieczeństwem. Jak można przeczytać w komunikacie prasowym – "Dzięki obsłudze rozwiązań w zakresie zarządzania urządzeniami VMware i MobileIron przedsiębiorstwa będą mogły zdalnie zarządzać urządzeniami, aplikacjami i ustawieniami, korzystać z istniejących licencji lub uzyskiwać je bezpośrednio bez korzystania z pośredniczących aplikacji czy portali. Użytkownicy mogą teraz również łączyć się z sieciami firmowymi zdalnie przy użyciu wbudowanej usługi VPN lub pracować bez połączenia z siecią, jeśli jest to niezbędne w celu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa."



Źródło i foto: HTC

