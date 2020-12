Wydajne nowe SSD M.2 GOODRAM IRDM szokują niską ceną

GOODRAM SSD IRDM M.2 oferowany jest w najpopularniejszej wielkości, czyli 2280 / foto. GOODRAM

Tak, sam też przecierałem oczy ze zdumienia. Szczególnie patrząc na wariant 2 TB. Niedawno sprawdzałem ceny tak pojemnych konstrukcji pod magazyn danych i gier na potrzeby nowego komputera. Za 850 zł można kupić co najwyżej najtańsze konstrukcje SATA o niezbyt wygórowanych możliwościach nawet jak na ten segment. A co dopiero wydajne M.2 PCI-Express 3.0 x4.Jak można przeczytać w komunikacie prasowym GOODRAM - "To również produkt, który otwiera nową serię producenta. Ta, wkrótce zostanie poszerzona o gradacje Pro i Ultimate z interfejsem gen. 4.0, które zadowolą najbardziej wymagających użytkowników." Oczywiście należy jeszcze poczekać na niezależne testy produktów, ale już teraz można przeczuwać, że mają potencjał na bycie prawdziwym hitem wśród SSD.Źródło i foto: GOODRAM