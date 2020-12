TeamGropup zapowiada swój RAM DDR5 z linii Elite na 2021 rok

Dla porównania - RAM TeamGroup Elite, ale z linii DDR4 / foto. TeamGroup

DDR5 dla przyszłych maszyn z Intelem i AMD





Zobacz również: HyperX Fury DDR4 RGB. Ulepszone podświetlane szybkie kości RAM od Kingstona



Źródło i foto: TeamGroup Firma chce zapewnić jak najlepszą kompatybilność swoich przyszłych pamięci i obiecuje koordynować prace z Intelem oraz AMD. Ma zaowocować to bezproblemową pracą na platformach obu wiodących producentów procesorów x86_64. Zarówno Intel w swojej 12. gen Alder Lake-S jak i AMD dla nowej linii Ryzen z podstawką AM5 powinni wspierać już DDR5 w segmencie standardowych nieserwerowych konstrukcji.Źródło i foto: TeamGroup

Pierwszy był. Koncern już na początku października ogłosił pierwsze modele. Teraz wejście w nowy segment rynku konkretnymi liniami modułów obwieszcza też nieco mniej znany na polskim rynku TeamGroup. Firma zamierza na początku trzeciego kwartału 2021 roku wydać RAM w standardzie DDR5 z najpopularniejszej serii Elite.Napięcie zgodnie ze specyfikacją DDR5 będzie obniżone do 1,1 V względem 1,2 V, które jest typowe dla technolgii DDR4. W planach są na razie moduły 16 GB o taktowaniu 4800 MHz. Ogólnie transfer ma wzrosnąć do około 4800 – 5200 Mbps, czyli o 60 proc., ale przy obniżeniu zapotrzebowania na energię elektryczną o 10 proc. Co ważne, już w standardzie zwykłe dekstopowe kości otrzymują korekcję jednobitowych błędów EEC, która do tej pory była tylko domeną serwerowych zastosowań czy potężnych stacji roboczych na profesjonalnych podstawkach.