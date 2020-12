HTC U20 5G w końcu poza Tajwanem. Kiedy premiera w Polsce?

Kiedy HTC U20 5G w Polsce?





Źródło: własne / Foto: HTC To oczywiście tylko poszlaka, ale nie zdziwiłbym się, gdyby w najbliższych dniach (a może nawet dziś późniejszą porą) Tajwańczycy wyskoczyli nagle z nowymi informacjami o HTC U20 5G i jego wprowadzeniu na wielu innych rynkach niż tylko rodzimym Tajwanie. Miejmy nadzieję, że w gronie pierwszych krajów znajdzie się również Polska, choć trzeba po prostu poczekać do oficjalnej zapowiedzi. No chyba, że za taką można uznać opis pod filmem - "Dostępny obecnie tylko na wybranych rynkach, kolejne wkróce." Dla przypomnienia - smartfon opiera się na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G z grafiką Adreno 620 i dodatkiem 8 GB RAM oraz 256 GB przestrzeni na dane. Ma też ultrapanoramiczny wyświetlacz full HD+ o przekątnej 6,8 cala czy baterię o pojemności 5000 mAh i łączność 5G.Źródło: własne / Foto: HTC

Niestety o ile zaprezentowany w tym samym momencie średniopółkowy HTC Desire 20 Pro dość szybko został zapowiedziany także pod kątem globalnej dostępności, tak owciąż było cicho. Przynajmniej do tej chwili. I nie chodzi jeszcze o oficjalne stanowisko HTC, a pewien ruch związany z promocją, który jasno daje do zrozumienia, że wkrótce smartfon powinien opuścić Tajwan, gdzie był dostępny ekskluzywnie przez ostatnie miesiące.Wszystko rozchodzi się o kanały HTC na YouTube. Najpierw 15 czerwca telefony dostały klipy promujące na HTCTaiwan, a mniej więcej pół miesiąca później sam HTC Desire 20 Pro też na globalnym HTC. U20 Pro mógł pochwalić się tylko jednym wideo wyłącznie do teraz. Kilka godzin temu międzynarodowy kanał marki również umieścił klip z HTC U20 5G. Jeśli w przypadku Desire 20 Pro wiązało się to z ogłoszeniem globalnej sprzedaży, to najpewniej obecnie sprawa potoczy się podobnie.