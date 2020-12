Xiaomi przebiło Apple i goni Samsunga. Wyniki są niesamowite

Czy Chińczyków da się zatrzymać?





Kto sprzedaje najwięcej smartfonów?





fot. Gartner

Rynek smartfonów zaczyna odbijać się po początkowych problemach związanych z trwająca pandemią koronawirusa. Na szczycie listy producentów z największymi udziałami nastąpiła także istotna zmiana. Gartner zebrało dane za trzeci kwartał 2020 roku i okazuje się, że. Chińska firma wskoczyła na trzecie miejsce największych producentów urządzeń mobilnych i patrząc na procentowy wzrost –Statystyki Gartnera mówią same za siebie. Liderem rynku mobilnego, jak i w ciągu ostatnich kilku lat– firma w trzecim kwartale 2020 roku zanotowała wzrost o 2,2 procent, co pozwoliło jej utrzymać się na pierwszym miejscu. Inni giganci depczą jednak Koreańczykom po piętach.Na drugim miejscu znalazło się chińskieTo bardzo duża liczba, która jawnie pokazuje, co z Chińczykami zrobiły sankcje nałożone przez rząd Stanów Zjednoczonych.To, na co jednak najbardziej warto zwrócić uwagę, to trzecie miejsce zajęte przez Xiaomi. Nie tylko firmie udało się przeskoczyć Apple, ale również samo przedsiębiorstwo z Państwa Środka osiągnęłoXiaomi nie ma więc zamiaru się zatrzymywać i można spodziewać się, że w najbliższych miesiącach firma będzie jeszcze agresywniej walczyła o nowych klientów.Gartner nie wziął jednak pod uwagę nowych smartfonów Apple, które pojawiły się w październiku. Jeśli sprzedaż będzie szła dalej tak samo dobrze,. Można też spekulować, co dokładnie stanie się z Huawei. Chińska firma ewidentnie notuje spadki, a konkurencja zwiększa produkcję swoich urządzeń, węsząc okazję do wyprzedzenia giganta z Shenzhen.Poczekamy, zobaczymy.Źródło: Engadget / fot. instalki.pl