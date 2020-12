Wodoszczelność iPhone'ów to ściema? Apple zapłaci sporą karę

Firma wprowadziła użytkowników w błąd.





Apple chwali wodoszczelność, ale…





fot. Martin Sanchez - Unsplash

Apple po raz kolejny będzie musiało zapłacić ogromną sumę pieniędzy za wprowadzanie użytkowników w błąd. Wystarczyłoby, aby firma inaczej komunikowała funkcje i możliwości swoich smartfonów, a całej sytuacji można byłoby uniknąć. Sprawa, która toczy się we Włoszech jest związana z wodoszczelnością jaką mogą pochwalić się urządzenia firmy z Cupertino. Skargi konsumentów doprowadziły do tego, iżZa co dokładnie?Włoski organ regulacyjny AGCM zbadał kwestię wodoszczelności w iPhone’ach na przykładzie modeli takich, jak. Po przyjrzeniu się skargom konsumentów i odmowie przez Apple naprawy wybranych urządzeń po ich zalaniu, włoscy urzędnicy nałożyli na Apple stosowną karę.Wspomniany organ regulacyjny stwierdził, iż Apple dwukrotnie naruszyło kodeks konsumencki kraju z powodu tego, co. Badanie wykazało, iż marketing iPhone’a tworzony przez Apple nakłonił konsumentów do przekonania, iż urządzenia z jabłkiem w logo nie przepuszczają wody przez obudowę. Zastrzeżenie stworzone przez Apple zakładające brak gwarancji w związku z zalaniem zostało określone jako agresywna próba obejścia praw konsumenta –Apple korzysta w swoich smartfonach ze. Raport AGCM cytuje przykłady konsumentów, których iPhone na chwilę zanurzył się w wodzie i przestał działać. Producent w takich przypadkach anulował gwarancję i odmówił naprawy.Wysokość grzywny na terenie Włoszech będzie jednak znacznie niższa niż przychody Apple we wspomnianym regionie.Zysk operacyjny w okresie od września 2018 do 2019 roku na terenie Włoch w przypadku amerykańskiej firmyŹródło: TechCrunch / fot. Koby Kelsey - Unsplash