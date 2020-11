Huawei Sound - napakowany technologiami głośnik debiutuje w Polsce

To prawdziwa gratka dla audiofilów.





Huawei głównie kojarzy się ze smartfonami, jednak to nie jedyna branża, w której działa firma. Huawei oprócz telefonów produkuje bardzo dobry sprzęt audio.Na polski rynek wszedł właśnie nowy głośnik bezprzewodowy, który jest owocem współpracy z jedną z najbardziej znanych firm specjalizujących się w sprzęcie audio z (naprawdę) wysokiej półki.Huawei Sound to stacjonarny, całkiem nieduży głośnik bezprzewodowy. Zasilany jest przez dedykowany zasilacz, jednak dźwięk przesyłamy przez Bluetooth lub Wi-Fi. Oczywiście jest możliwość podłączenia smartfona lub odtwarzacza kablem. Możliwe jest szybkie sparowanie dzięki NFC.Huawei Sound został zaprojektowany w kooperacji z francuską firmą Devialet, która produkuje horrendalnie drogi (i dobry) audiofilski sprzęt audio. Oczywiście Chińczycy wykorzystali kilka technologii Francuzów.Głośnik wyposażono w głośnik niskotonowy o mocy 40 W i trzy pełnozakresowe 5 W. Zostały one rozmieszczone symetrycznie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie czystego dźwięku.Warto wspomnieć o technologii SAM, która dzięki obliczeniom pozwala zniwelować opóźnienie głośnika niskotonowego w stosunku do podawanego sygnału oraz o dwóch głośnikach pasywnych, które dodatkowo nadają głębi.Huawei Sound jest głośnikiem mono, ale za to dzięki dookólnemu rozmieszczeniu głośników generuje dźwięk przestrzenny. Dodatkowo można go wzmocnić przez funkcję Devialet Space. Można go włączyć w dedykowanej aplikacji Huawei AI.Głośnik dostępny jest w sklepie producenta na stronie huawi.pl oraz stacjonarnym sklepie Huawei w galerii Arkadia w Warszawie.Huawei Sound miałem okazję już przetestować i muszę powiedzieć, że jest genialny. Niedługo będziecie mogli o nim poczytać w pełnej recenzji.