Twoje PS5 mocniej hałasuje? Nic dziwnego, Sony montuje kilka wariantów wentylatorów

W całej sytuacji plus jest taki, że podobno dostając się do wentylatora, nie musimy zrywać żadnej plomby, te naruszymy dopiero jeszcze mocniej rozkręcając konsolę. Jeśli akurat jakimś trafem natkniemy się na inny lepszy wariant wentylatora do kupienia w sieci, to można spróbować samemu usunąć źródło problemu. Inną przyczyną może być też np. zawadzanie o łopatki źle nalepionej naklejki czy dostanie się jakiegoś małego elementu, który może trzeszczeć - obie te kwestie są proste do poprawy i nie trzeba specjalistycznej wiedzy. A może macie błąd w oprogramowaniu i konsola źle zarządza pracą turbiny? O czymś takim na razie nie było słychać, ale nie zaszkodzi zaktualizować softu. Np. ręcznie przez dostępneNasz redakcyjny kolega Tomek Bielski także spotkał się z egzemplarzem, który podczas rozgrywki słyszał z kilku metrów. Był zdziwiony, bo część opinii w sieci mówiła o cichych konsolach. Wtedy nie widział o całej sprawie, ale problem dźwięku był na tyle duży, że mimo całych problemów logistycznych z dostaniem PS5, i tak zrezygnował ze swojej sztuki. Jeśli wiedziałby wcześniej o problemie, raczej nie wpłynęłoby to na jego decyzję (po unormowaniu się sytuacji planuje ponowne kupno), ale przynajmniej byłby świadomy, że może trafić na gorszy egzemplarz. A tego Sony odmówiło użytkownikom - to po prostu loteria bez możliwości weryfikacji. Oby kolejne partie PS5 miały tylko lepsze warianty wentylatorów.Źródło: lesnumeriques / własne