Rząd rozdaje darmowe pulsoksymetry. Jak otrzymać urządzenie do pomiaru saturacji?

Mogą uratować niejedno życie.

Pulsoksymetr za darmo - jak go dostać?

"Konsultanci i lekarze będą monitorować wyniki pomiarów pacjentów i w razie konieczności wezwą Pogotowie Ratunkowe. W sytuacjach niepokojących pacjent zostanie skierowany na zdalną konsultację, która odbędzie się w formie teleporady. Kluczowe w tym procesie jest odpowiednio wczesne uchwycenie przez lekarzy grupy pacjentów, którzy ze względu na pogorszenie stanu zdrowia powinni trafić na leczenie szpitalne."

A co z pulsoksymetrami w opaskach i smart zegarkach?

Pulsoksymetr jest urządzeniem elektronicznym umożliwiającym nieinwazyjny pomiar saturacji krwi. Ze sprzętu tego rodzaju powinni korzystać m.in. chorzy na COVID-19. Niestety, dobrej jakości pulsoksymetr jest dość drogi. Polski rząd ogłosił właśnie uruchomienie programu Domowa Opieka Medyczna, w ramach którego niektórzy Polacy dostaną pulsoksymetr za darmo.Program Domowa Opieka Medyczna zakłada wykorzystanie pulsoksymetrów w roli narzędzi diagnostycznych. Te wraz z nową aplikacją PulsoCare pomogą Polakom monitorować ich stan zdrowia oraz przekazywać dane do placówek medycznych.Do programu Domowa Opieka Medyczna kwalifikują się przede wszystkim automatycznie pacjenci z COVID-19, którzy ukończyli 55 rok życia. Po stwierdzeniu u nich pozytywnego wyniku na COVID-19, pulsoksymetr zostanie do nich dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej.Osoby mające mniej niż 55 lat również mogą otrzymać darmowy pulsoksymetr. W jaki sposób? Mogą oni wypełnić formularz Pulsocare , który znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia lub zakwalifikować się do programu poprzez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zarejestrowanego w systemie DOM.- czytamy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia.Oczywiście "darmowość" pulsoksymetrów jest pojęciem względnym. Za sprzęt zapłaci każdy obywatel ze swoichCzujniki wykorzystujące pomiar pochłaniania przez tkanki promieniowania o dwóch różnych długościach fal metodą pulsoksymetrii, obecne są od niedawne w tanich opaskach i zegarkach sportowych. Ich dokładność pozostawia sporo do życzenia i jeśli oczekujecie wiarygodnego pomiaru, warto wyposażyć się w pulsoksymetr dobrej klasy.Źródło: gov.pl