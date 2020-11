Planujesz kupno zasilacza PC? Pospiesz się, wkrótce podwyżki cen

foto. Plug Load Solutions za igorslab

Wyższe ceny zasilaczy od 2021 roku nieuniknione





Nikt nie wie jak dokładnie zareagują producenci z wyceną. Wątpliwe, abyśmy nagle brali kredyty na zasilacze, bez przesady, ale też ciężko uwierzyć, że nie odbije się to na finalnej cenie dla konsumentów. Nikt nie będzie robił nam prezentów i brał na siebie zwiększonych kosztów, a konkretnych analiz z dokładnymi wyliczeniami przyszłych cen, na obecną chwilę brak. Miejmy tylko nadzieję, że różnice będą jak najniższe.



Organizacja, która pozwala na zatwierdzanie zasilaczy komputerowych jako 80 Plus, czyli Plug Load Solutions, już za dwa miesiące aż trzykrotnie podnosi stawki certyfikacji, które muszą ponieść producenci. Większość entuzjastów stacjonarnych komputerów mocno zwraca uwagę na obecność znaczka 80 Plus Bronze, Silver, a bardzo często nawet świetnej normy (choć jeszcze nie aż tak przesadnie drogiej dla użytkownika jak Silver i Titanum) 80 Plus Gold. W końcu im większa sprawność, tym mniej marnowanej energii, więc mniejszy pobór z gniazdka i nie tak mocne grzanie się tego komponentu, a to pozytywnie wpływa na jego bezawaryjną pracę. Oczywiście norma 80 Plus nie jest jedynym ważnym punktem zasilacza, ale nie sposób nie zwracać na nią uwagi.Jeśli dla przykładu dany producent chce wypuścić kolejną serię 350, 550, 650, 750, 850 i 1000 W, to musiałby zapłacić Plus Load Solutions 21 tysięcy dolarów. Co ciekawe, nie dotyczy to wyłącznie dosłownie nowych modeli, ale też produktów OEM, które mają niewielkie zmiany w stosunku do bazowego prodjektu lub nawet wyłącznie zmianę logo marki. Wiele nawet tak uznanych firm jak chociażby BeQuiet korzystaj z modyfikowanych platform innych producentów. Więc w sytuacji, gdyby ograniczyli się tylko do przyklejenia swojej marki nawet bez poprawek, także taki produkt musiałby przejść ponownie cały płatny proces.