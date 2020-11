UOKiK ostrzega przed dzisiejszym Cyber Monday. Nie daj się oszukać

Przeczytaj koniecznie.

Uważaj na Cyber Monday - nie daj się nabrać na fałszywe promocje

"Kilka tygodni temu, wspólnie z Inspekcją Handlową, rozpoczęliśmy monitoring najpopularniejszych sklepów internetowych aby zweryfikować, czy nie oszukują oni konsumentów, wprowadzając w błąd np. co do rzeczywistego opustu cenowego. Może się zdarzyć, że któryś z przedsiębiorców będzie podnosił ceny przed wyprzedażą aby uatrakcyjnić zakup poprzez prezentację nieprawdziwej wartości obniżki ceny – tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, dlatego już teraz konsumentom zalecamy ostrożność, zaś przedsiębiorców zachęcamy do rzetelność i uczciwości względem klientów"

Produkt kupiony w Internecie zwrócisz w ciągu 14 dni bez podania przyczyny

Black Friday to dzień największych wyprzedaży w roku, przypadających na piątek po amerykańskim dniu dziękczynienia. Od jakiegoś czasu w następujący po nim poniedziałek świętujemy Cyber Monday, kiedy to sklepy przeceniają elektronikę. O ile promocje w Stanach Zjednoczonych faktycznie bywają niebywale atrakcyjne, to na polskim gruncie sytuacja wygląda zgoła inaczej. Black Friday i Cyber Monday są dla sklepów doskonałą okazją do oszukiwania konsumentów. Ostrzega przed tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.28 listopada otwarto centra handlowe, co oznacza, że w przypadający na dziś Cyber Monday Polacy zakupy zrobią nie tylko w sieci, ale także sklepach stacjonarnych. Wielkie wyprzedaże przyciągną zapewne tłumy. Niestety, wiele osób zostanie oszukanych na promocje, przed którymi ceny zostały mocno wywindowane. UOKiK co roku otrzymuje skargi na nieprawidłowości związane z okazjami - stanowią one aż 10% wszystkich zgłoszeń!Największe grzechy sklepów to:– mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.Skądś to wszyscy znamy, prawda? Wystarczy rzut oka na dowolny serwis umożliwiający śledzenie zmian cen produktów w czasie (np. którąś z porównywarek cen), by przekonać się, że Black Friday i Cyber Monday w Polsce to doskonała okazja do wyciągania pieniędzy z kieszeni konsumentów na przeróżnych oszustwach. Rzućcie okiem choćby na stronę FakeFriday.org i zobaczcie o ile niższe były już ceny produktów na przestrzeni ostatnich 6 miesięcy, niźli podczas Czarnego Piątku.Jeśli czujesz się oszukany, pamiętaj o tym, że przysługuje Ci prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Do sprzedawcy wystarczy wysłać oświadczenie od odstąpieniu od umowy - za pośrednictwem maila lub specjalnego formularza na stronie sprzedawcy. Jeżeli nie zostałeś poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy. Co niezwykle istotne, towar na takich zasadach możesz zwrócić także wtedy, gdy zamawiasz towar przez internet z odbiorem osobistym w sklepie.