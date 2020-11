Wiceszefowa Xiaomi nazwała konsumentów przegrywami. Spotkała ją kara

Przykra sytuacja.

Niefortunna wypowiedź o konsumentach - przegrywach

"Xiaomi wierzy w to, że w przyszłości ten, kto zatrzyma przy sobie Diaosi, będzie kontrolował świat."

Jak byście się czuli jako wierni fani danej marki, gdyby jeden z jej szefów określił Was mianem "przegrywów"? Mówię tutaj zwłaszcza o Panach, w odniesieniu do których słowo "przegryw" nacechowane jest w Internecie podwójnie negatywnie. Tak właśnie o konsumentach kupujących elektronikę użytkową wypowiedziała się wiceszefowa Xiaomi, Wang Mei. Poniosła już konsekwencje swoich słów.21 listopada, podczas China Human Resources Management Annual Conference, odbywała się konferencja o nazwie "China's Leading Enterprise Talent Development Forum". Podczas swojego wystąpienia wiceprezes Xiaomi, Wang Mei, powiedziała:Słowo diaosi w slangu chińskim oznacza tyle, co angielskie słowo "looser" i jest używane w kontekście osób nie odnoszących sukcesu w życiu. W języku polskim tłumaczy się je na ironiczne słowo "przegryw", którym to mianem zwykło określać się pogardliwie mężczyzn bez powodzenia u płci przeciwnej, którzy swoje życie spędzają często w izolacji od otoczenia i mają problemy z nawiązywaniem kontaktów międzyludzkich.