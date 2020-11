Masz PlayStation 5? Uważaj, żeby tego nie zrobić. Sony rozdaje perm bany

Pokusa jest duża.

Sony rozdaje permanentne bany dla posiadaczy PlayStation 5

Czytaj także:

Subskrypcja PlayStation Plus to niezwykle interesująca oferta dla posiadaczy nowych konsol PlayStation 5. Dzięki niej można uzyskać dostęp do pokaźnej biblioteki gier z PlayStation 4, w tym produkcji AA, działających znacznie lepiej na next-genie. Uncharted 4, God of War i Until Dawn da się ogrywać bez ograniczeń, w ramach jednego tylko abonamentu. Niestety, wiele osób nadużywa możliwości jakie daje abonament PlayStation Plus i płaci za to najwyższą karę.Serwis GamerBraves powołując się na usunięte już posty z forum PSNine donosi, iż użytkownicy PS5 są banowani za odpłatne udzielanie dostępu do kolekcji gier otrzymywanej w zamian za opłacenie abonamentu PlayStation Plus. Praktyka ta polega na pobieraniu skromnej opłaty, przeważnie w wysokości kilku dolarów, od nieznajomych w zamian za udzielenie dostępu do konta. Sony z oczywistych powodów się to nie podoba.Chodzi w tu nie tylko o utracone zyski, ale także kwestie związane z bezpieczeństwem. Sony jest bezlitosne i banuje obie strony transakcji. Sprzedawcy kont otrzymują permanentne blokady, a kupujący otrzymają dwumiesięczne kary. Ban oznacza utratę dostępu do całej zawartości połączonej z danym kontem - w tym zakupionych gier.Jeśli zobaczycie w sieci propozycję taniego dostępu do konta z grami dla PlayStation 5, to lepiej z niej nie korzystajcie. Rzut oka na platformę sprzedażową Allegro pokazuje, że Polacy wprost uwielbiają kupować dostęp do współdzielonych kont z grami, czy też Netflixa, więc wkrótce z pewnością zaroi się od propozycji tańszego dostępu do PlayStation Plus - to tylko kwestia czasu.Źródło: GamerBraves