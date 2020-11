Masz wolne kilkadziesiąt tysięcy? Modułowy gamingowy fotel Predator trafi do Polski

Na zdjęciu idealnie widać ogrom fotela / foto. Acer

Na koniec warto wspomnieć o technologii haptycznej. Jak można przeczytać na stronach Acera - "Basowe wibracje podkreślają każdy dźwięk, od trzasku gałęzi po świst rakiety wycelowanej w demoniczną hordę." No dobrze, ale przejdźmy do ceny. Wkrótce sześć sztuk fotela Acer Predator Thronos Air trafi do Europy. Może to was dziwić przy cenie bagatela 35 tysięcy złotych, ale na liście krajów, w których zamówiono stanowisko, znajduje się też Polska. Zakładam, że tylko jedna sztuka trafi do naszego rodaka, choć Acer nie zdradza takich szczegółów. Ciekawe, czy w przyszłości firma sprzeda jeszcze więcej egzemplarzy do kraju nad Wisłą, w końcu przy cenie gamingowego fotela w przedziale podobnym do najtańszych seryjnych nowych aut, to nie lada wyczyn.



Źródło i foto: Acer

To w zasadzie fotel czy już kokpit jak z najnowszego wojskowego samolotu? Predator Thronos Air wygląda naprawdę monstrualnie niczym stanowisko z filmu sci-fi, wzornictwo jest futurystyczne, ale to zdecydowanie inna gałąź designu niż np. niedawno prezentowany. Modułowa konstrukcja Predatora została wykonana z wysokiej jakości stali i składa się z fotela (z szeroką regulacją, w tym odchyleniem do tyłu oraz podnóżkiem), pulpitu, ramienia na monitory (z regulowaną wysokością, a także możliwością podniesienia konstrukcji przyciskiem) oraz sporej podstawy. Jak już kupować taki sprzęt, to na pewno uzupełnimy go z rozmachem i Predator na to pozwala. Nie musimy ograniczać się do jednego monitora, stanowisko pozwala na montaż aż trzech sztuk okalających nasze pole widzenia. Ewentualnie jednego ultrapanoramicznego 21:9.Za plecami gracza znajduje się miejsce na stacjonarną maszynę, ale mimo konieczności poprowadzenia okablowania, przewody nie muszą przeszkadzać, wszystko można poprowadzić w dyskretny i bezpieczny sposób. Fotel Predator Thronos Air ma też sporo innych udogodnień, część z nich zawiera się w pakiecie opcji dodatkowych. Możemy korzystać ze stabilizacji siedziska, uchwytów na kubek i słuchawki, kamery czy huba USB. Jak to przystało na sprzęt gamingowy, stanowisko Predatora wyposażono w podświetlenie RGB, którym można sterować zdalnie za pomocą pilota.