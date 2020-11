Rozbudowa sieci nie musi być droga - czyli Black Friday 2020 z Tenda

Sprzęt sieciowy w promocji.

Jak co roku w ostatni piątek listopada światowy handel ogarnie szał promocji i wyprzedaży - Black Friday, w naszym kraju znany również jako Czarny Piątek. Wielkie obniżki i atrakcyjne oferty stanowić będą doskonałą okazję do taniego zakupu wymarzonego sprzętu. Być może to dobry moment na modernizację domowej sieci? Z taką propozycją wychodzi w tym roku marka Tenda.Skoro wiemy już, że Black Friday oznacza atrakcyjne ceny i duże obniżki pozostaje nam przyjrzeć się ofercie, jaką Tenda przygotowała dla nas w tym roku - a jest w czym wybierać.

Zacznijmy od routerów:- czyli dwupasmowy router z siedmioma antenami i transferami do 2033 Mb/s stanowiący rozwiązanie zadowalające nawet najbardziej wymagającego klienta kosztować nas będzie jedyneJeżeli interesuje nas w dalszym ciągu dwuzakresowy, gigabitowy router, ale nie chcemy tyle wydawać, to warto wspomnieć o modelu. Został on wyposażony w cztery anteny oraz zapewnia transfery do 1167 Mb/s przy wsparciu łączności dwupasmowej, a jego cena wynosiW gamie przecenionych produktów znalazły się również bardziej podstawowe routery zgodne ze standardem N300, których ceny zaczynają się już(cztery anteny i transfery do 300 Mb/s).Tych, którzy stawiają na rozwiązania naprawdę wielkopowierzchniowe, powinna zainteresować promocja na trzypasmowy, zaawansowany system WiFi w technologii mesh pokrywający nawet 500 m kw. -. Jego cena została obniżona aż o 300 zł.Zdajemy sobie sprawę, że tematyka sieci domowej nie kończy się jedynie na routerach - równie interesująco przedstawia się oferta wzmacniaczy sygnału. Również tutaj Tenda przygotowała solidne obniżki - przykładowo podstawowywyposażony w dwie anteny zewnętrzne 3dBi kupimy już. Urządzenia bardziej zaawansowane, jak np. wspierający sieci 5 Ghz przy zasięgu do 120 mkwPozostawmy jednak na chwilę sieć WiFi i zerknijmy na ofertę dla łączności ethernet. Co powiecie na ośmioportowy niezarządzalny switch S105 z gniazdami FastEthernet w cenie 19zł?W tegorocznej ofercie promocyjnej Tenda przygotowała również coś dla miłośników rozwiązań zakrawających o Smart Home - inteligentne wtyczki z serii SP. Umożliwiająca zdalne włączanie i wyłączanie podłączonych urządzeń przy pomocy aplikacji mobilnej wtyczkaprzeceniona została w tym roku niemal o połowę - dostaniemy ją już zaWersja wspierająca większy pobór mocy podłączonego urządzenia jaką jest SP6 kosztować nas będzie jedyne 49 zł.Zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z całą ofertą przygotowaną przez producenta - wszystkie zniżki znajdziecie na dedykowanej stronie Artykuł powstał przy współpracy z marką Tenda