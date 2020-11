Xiaomi Mi Band 5 w mega atrakcyjnej cenie na Czarny Piątek

Opaska sportowa, którą warto mieć.

Promocja na Xiaomi Mi Band 5

Xiaomi Mi Smart Band 5, znana także pod nazwą Xiaomi Mi Band 5, to jedna z najlepszych i najlepiej wycenionych opasek sportowych na rynku. Niska cena, mnogość funkcji, długi czas pracy na baterii oraz dokładny pomiar kroków i tętna to tylko wybrane jej zalety. Już dziś sprzęt ten będzie dało się kupić na Allegro Black Week za ułamek jej wyjściowej ceny.Xiaomi Mi Band 5 na Allegro Black Week pojawi się już dziś, w cenie zaledwie 99 złotych. To naprawdę uczciwa kwota za tak użyteczny i zbierający tak pozytywne recenzje gadżet. Sprzedawana przez oficjalny sklep Allegro opaska ma oczywiście wgrany język polski. Kliknijcie w poniższy link, aby przejść do oferty.Urządzenie dostarczane jest w podłużnym pudełku, a w zestawie oprócz samej opaski w silikonowym etui znajdziemy skróconą instrukcję obsługi oraz magnetyczną ładowarkę ze złączem USB.Godziny startu poszczególnych promocji na Allegro Black Week nie są uprzednio podawane, aleproduktów, aby na 20 minut przed rozpoczęciem sprzedaży otrzymać stosowne powiadomienie.