Xiaomi prezentuje smartfony Redmi Note 9 z 5G i nowego Note 9 4G

Najtańsze smartfony z 5G.

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9 4G

Ceny Redmi Note 9 5G i Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 9 4G 4/128 GB - 999 juanów (ok. 570 złotych)

- 999 juanów (ok. 570 złotych) Redmi Note 9 4G 6/128 GB - 1099 juanów (ok. 630 złotych)

- 1099 juanów (ok. 630 złotych) Redmi Note 9 4G 8/128 GB - 1299 juanów (ok. 745 złotych)

- 1299 juanów (ok. 745 złotych) Redmi Note 9 5G 6/128 GB - 1299 juanów (ok. 745 złotych)

- 1299 juanów (ok. 745 złotych) Redmi Note 9 5G 8/128 GB - 1499 juanów (ok. 860 złotych)

- 1499 juanów (ok. 860 złotych) Redmi Note 9 5G 8/256 GB - 1699 juanów (ok. 970 złotych)

- 1699 juanów (ok. 970 złotych) Redmi Note 9 5G Pro 6/128 GB - 1599 juanów (ok. 915 złotych)

- 1599 juanów (ok. 915 złotych) Redmi Note 9 5G Pro 8/128 GB - 1799 juanów (ok. 1030 złotych)

- 1799 juanów (ok. 1030 złotych) Redmi Note 9 5G Pro 8/256 GB - 1999 juanów (ok. 1145 złotych)

Redmi Note 9 Pro 5G w kolorze gradientowym, pomarańczowo-fioletowym. Do sprzedaży trafią też warianty czarny i niebieski. | Źródło: RedmiObudowa Redmi Note 9 Pro 5G legitymuje się certyfikacją IP53 poświadczającą uszczelnienie przed szkodliwym działaniem wody i pyłów. Nie zabrakło głośników stereo, NFC oraz ładowania z mocą 33 W, które w niezłym tempie naładuje baterię o pojemności 4820 mAh. Czujnik linii papilarnych użytkownik znajdzie po prawej stronie obudowy.Urządzenie o wymiarach 165.38 x 76.8 x 9 mm waży 215 gramów.Redmi Note 9 5G korzysta z 6,53-calowego ekranu o częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 60 Hz. O jego wydajność dba układ SoC Dimensity 800U. Do sklepów trafią warianty z 6 GB RAMU i 128 GB pamięci na dane oraz 8/128 i 8/256.Smartfon dysponuje potrójny aparatem głównym, na który składają się moduły 48 Mpix (z obiektywem f/1.79), sensor 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym (f/2.2) oraz 2 Mpix matryca z obiektywem do zdjęć makro. Z przodu widnieje aparat 16 Mpix do selfie.Redmi Note 9 5G w kolorze fioletowym. Do sprzedaży trafią też warianty czarny i zielony. | Źródło: RedmiZasilany przez baterię o pojemności 5000 mAh wspiera wolniejsze ładowanie 18 W, choć w zestawie producent dołącza ładowarkę o mocy 22,5 W. Miło. Producent nie informuje tu natomiast o obecności NFC z prostego powodu - moduł ten nie jest obecny. Na pocieszenie: na pokładzie są głośniki stereo.Sprzęt o wymiarach 161.96 x 77.25 x 9.2 mm waży 199 gramów.Macie deja vu? Też je miałem. Redmi Note 9 4G jest w istocie nowym telefonem, bowiem producent zastosował w nim nowy procesor. Redmi Note 9 4G z ekranem o przekątnej 6,53 cala korzysta z układu Snapdragon 662 oraz 4, 6 lub 8 GB pamięci RAM.Aparaty w Redmi Note 9 4G są z grubsza identyczne jak w modelu z 5G. Producent zmniejszył tu jedynie kąt widzenia aparatu ultraszerokokątnego i rozdzielczość kamerki przedniej do 8 Mpix.Redmi Note 9 4G w kolorze niebieskim. Do sprzedaży trafią też warianty czarny, pomarańczowy i zielony. | Źródło: RedmiAtutem Redmi Note 9 4G jest z pewnością akumulator o pojemności aż 6000 mAh. Da się go ładować z mocą 18 W. W modelu tym, podobnie jak w wariancie z 5G, nie ma modułu NFC. Jest za to złącze jack 3.5 mm i port podczerwieni, podobnie z resztą jak w droższych urządzeniach.Redmi Note 9 4G ma wymiary 162.3 x 77.28 x 9.6 mm i masę na poziomie 198 gramów.Jak zapewne się domyślacie, smartfony z serii Redmi Note 9 z 5G i nowy model Redmi Note 9 4G są bajecznie tanie, przynajmniej na chińskim rynku. Ich ceny wynoszą:Źródło: Redmi