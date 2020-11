HyperX Fury DDR4 RGB. Ulepszone podświetlane szybkie kości RAM od Kingstona

Metalowy radiator pomaga w odprowadzaniu ciepła, a podświetlenie RGB dodaje modnego stylu / foto. Kingson HyperX

Nowy RAM sprzedawany jest wyłącznie w modułach 16 GB, choć przy różnych konfiguracjach. Do wyboru są pojedyncze zestawy, dwie kości (32 GB) i cztery kości (64 GB). W kwestii taktowania i opóźnień, Kingston przygotował edycje 2400 MHz z CL15, 2666 MHz, 3000 MHz i 3200 MHz przy CL16, 3466 MHZ z CL17 i 3600 MHz z CL18. Każdy z wariantów we wspominanych pojedynczych, podwójnych i poczwórnych kitach. Za to wszystkie moduły HyperX Fury DDR4 RGB (nie tylko najnowszej edycji) są sprzedawane z pojemnościami od 8 GB do 32 GB i w zestawach do 128 GB. Ich taktowania i opóźnienia zawierają się w przedziale od 2400 MHz i CL15 do 3733 MHz i CL19.Źródło i foto: Kingston HyperX