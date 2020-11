Premiera POCO M3 na AliExpress. Nowość do Xiaomi za mniej niż 500 zł!

Zaskakująco dobre podzespoły w przyzwoitej cenie.

Xiaomi POCO M3

Xiaomi POCO M3 dopiero co miał swoją premierą, a już można znaleźć go w atrakcyjnych cenach. Dzieje się tak oczywiście za sprawą Black Friday. Dzisiaj będziemy mieli okazję nabyć wersje 4/64 GB i 4/128 GB w dobrych cenach. Co ważniejsze, oba warianty posiadają wysyłkę z magazynu w Europie, co znacznie skróci czas oczekiwania na przesyłkę (3 – 7 dni).Pierwsze co przyciąga uwagę to baterią. Znajdziemy tu akumulator o pojemności, co nie jest codziennością w tej półce cenowej. Jak podaje producent, pojemna bateria zapewnia do 17 godzin kręcenia wideo, 40 godzin rozmów telefonicznych i 196 godzin słuchania muzyki.Telefon wyposażono w 8-rdzeniowy procesor, który osiąga maksymalne taktowanie na poziomie 2 GHz. CPU wspomagane jest przez 4 GB RAM LPDDR4X, a na pliki użytkownika przeznaczono 64 lub 128 GB pamięci masowej. Co więcej, pamięć możemy rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty microSDXC.Wyświetlacz IPS o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczościpokrywa aż 90,34% przedniego panelu. Co ciekawe, smartfon odblokujemy za pomocą przycisku zasilania, który ma wbudowany czytnik linii papilarnych.Na tyle urządzenia znajdziemy trzy aparaty: główny, makro 2 Mpix oraz czujnik głębi 2 Mpix. Telefon wyposażono w głośnik stereo i gniazdo jack 3,5 mm. Jakość odtwarzanego dźwięku także jest wysoka o czym świadczy certyfikat Hi-Res Audio.Xiaomi POCO M3 to bardzo dobry telefon, zwłaszcza w swojej kategorii cenowej. Na promocji Black Friday możemy zakupić model 4/64 GB za $118 (ok. 443 zł) z kodemJeżeli nie chcemy czekać na przesyłkę z Chin, to mamy opcję zamówienia z wysyłką z Polski za $132 (ok. 496 zł) z kodemZa wariant z 128 GB pamięci masowej zapłacimykorzystając z kuponuPOCO M3 w wersji 4/128 GB w kolorze niebieskim możemy zamówić z magazynu w Hiszpanii za $171 (ok. 643 zł) korzystając z koduJeżeli szukacie więcej promocji z dostawą z magazynów ulokowanych w Europie, to znajdziecie je na stronie Black Friday Dostawa w ciągu 3-7 dni