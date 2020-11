Prawdziwy Black Friday: najlepsze okazje i przeceny w jednym miejscu (liveblog)

Bądź na bieżąco.

Skąd wzięła się nazwa Czarny Piątek?

Kiedy wypada Czarny Piątek w 2020 roku?

Black Friday to dzień największych wyprzedaży w roku, przypadający na piątek po amerykańskim Dniu Dziękczynienia. Czarny piątek jest od wielu lat w Stanach Zjednoczonych symbolicznym początkiem sezonu wielkich zakupów przed Bożym Narodzeniem.Tradycja ta zagościła z początkiem XXI wieku także w wybranych innych krajach na świecie, w tym Polsce, oczywiście ze względów komercyjnych. Wyprzedaże w naszym kraju są może mniej spektakularne niż te w USA, ale nie znaczy to, że nie można na nich kupić ciekawych produktów w bajecznie niskich cenach.Na ten temat istnieją cztery równie prawdopodobne teorie.Pierwsza z nich głosi, iż nazwa wzięła się od gigantycznych korków tworzących się w latach 50' XX wieku w Filadelfii, w okolicach sklepów na samym początku świątecznego sezonu zakupowego. Czerń w tym kontekście ma negatywny wydźwięk.Druga sugeruje, że Black Friday to określenie fali urlopów na żądanie, jaka przetaczała się wśród Amerykanów kilka dekad temu w efekcie chęci powzięcia dnia wolnego po Święcie Dziękczynienia, celem przedłużenia urlopu. Trzecia teoria odwołuje się aż do czasów XIX wieku, kiedy to w listopadzie 1869 roku ceny złota na amerykańskim rynku spadły o 20%.Czwarta implikuje, iż nazwę media użyły po raz pierwszy w 1981 roku w kontekście... pozytywnym. W księgach rachunkowych przychody zapisywano czarnym tuszem, od którego robiło się "gęsto" właśnie w dniach zwiększonej sprzedaży. Piątek po Dniu Dziękczynienia okazał się pierwszym z dni od kilkunastu tygodni, kiedy to sprzedawcy byli w końcu "na plusie".Black Friday w 2020 roku przypada na 27 listopada, ale w niektórych sklepach promocje ruszyły już teraz. Począwszy od dziś aż do końca weekendu redaktorzy serwisu Instalki.pl będą dla Was na bieżąco zbierać i publikować najciekawsze oferty od polskich i zagranicznych sprzedawców.