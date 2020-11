PlayStation 5 z Empiku miały być na premierę. Sklep nie wysłał ich do dziś

Kolejny sklep dał plamę.

PlayStation 5 posiadają obecnie nieliczni. | Źródło: mat. własnyZamówienia na PS5 w Empiku można było składać we wrześniu, opłacając uprzednio zaliczkę w wysokości 250 złotych. Ta miała stanowić gwarancję dostępności produktu w dniu sklepowej premiery, 19 listopada. Gdy pojawiły się pierwsze doniesienia o problemach z dostępnością konsol, konsumenci podejmowali próby kontaktu z przedstawicielami sklepu, jednak ci nie byli w stanie podać dokładnej daty. Taka sytuacja trwa do dziś, a sprzęt został wysłany najwyraźniej jedynie do części kupujących.Użytkownik wykopu o pseudonimie @Kiruz dostał wiadomość o gotowości jego PS5 do odbioru osobistego, jednakże gdy zjawił się w sklepie, pracownicy odparli, iż konsol "nie ma na magazynie", a "miały w nim być od kilku dni". Podobne komentarze można znaleźć na fanpage'u Empika na Facebooku.