Unia Europejska przeciwko planowanemu postarzaniu produktów

Wyraźne stanowisko Europarlamentu.

Europarlament nie był jednomyślny

"Naprawa ma być atrakcyjniejsza, bardziej systematyczna i opłacalna dzięki wydłużeniu gwarancji, zapewnianiu gwarancji na części zamienne i zwiększeniu dostępności informacji o naprawach i konserwacji."

Od kwietnia 2021 roku zmiany obejmą sprzęt AGD

Powrócił temat uniwersalnych ładowarek

Z badania Eurobarometr wynika, że 77% obywateli Unii Europejskiej wolałoby naprawiać swoje urządzenia zamiast kupować nowe. 79% badanych uważa ponadto, że producenci elektroniki powinni być prawnie zobowiązani do ułatwiania jej naprawy lub wymiany poszczególnych części. Niestety, planowane postarzanie produktu wciąż jest bardzo istotnym i aktualnym problemem dla konsumentów. Parlament Europejski przyjął właśnie rezolucję w sprawie dążenia do poprawy obecnej sytuacji, poprzez zachęcanie do ponownego użycia i napraw oraz zwalczanie praktyk, które skracają żywotność produktów.Parlamentarzyści europejscy przyjęli rezolucję w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów 395 głosami za, przy 94 głosach przeciw i 207 wstrzymujących się. Europosłowie tym samym wzywają Komisję Europejską do podjęcia działań niezbędnych do przyznania konsumentom większych praw w zakresie reperowania popsutych produktów.- czytamy w komunikacie.Poprawie ma ulec także wsparcie rynków towarów używanych, a ukróceniu - praktyki stosowane celem skracania okresu użytkowania produktu przez konsumenta.Przedstawiciele krajów UE także w zeszłym roku przegłosowali ważne zmiany w prawie . Przypominam, że od kwietnia 2021 roku firmy produkujące AGD (lodówko-zamrażarki, zmywarki, pralki, oświetlenie) będą miały obowiązek nie tylko zadbać o odpowiednią żywotność swoich produktów, ale także sprzedawać do nich części zamienne przez co najmniej 10 lat. Ukrócona zostanie przy okazji praktyka utrudniająca serwisom nieautoryzowanym dokonywanie napraw. Do serwisowania AGD mają być wymagane wyłącznie nieskomplikowane, powszechnie dostępne narzędzia.W trakcie debaty mówiono także o konieczności przyspieszenia prac nad przepisami prowadzącymi do ujednolicenia ładowarek. Celem jest oczywiście zmniejszenie liczby elektrośmieci i zażegnanie sytuacji, w których konsument musi kupować ładowarkę z każdym nowym urządzeniem. Jedną ze strategii jest tu oddzielenie zakupu ładowarek od zakupu nowych urządzeń (co zrobiło Apple w przypadku iPhone 12 ), które powinno iść w parze z unifikacją ładowarek. Jednocześnie postuluje się, by "proponowane rozwiązania nie powinny prowadzić do wyższych cen dla konsumentów".W styczniu słyszeliśmy, że przepisy takie mają powstać do lipca bieżącego roku. W 2016 roku na każdego mieszkańca Europy przypadało średnio 16,6 kg odpadów elektronicznych każdego roku.Źródło: Europa.eu