Amazfit Neo - smartwatch dla miłośników stylu retro za niecałe 120 zł!

Wygląda niczym legendarny G-Shock.

Marka Amazfit znana jest z wygodnych, dobrze działających, a przede wszystkim niedrogich smartwatchy, które wpasują się w gusta niemal każdego użytkownika. W ofercie firmy znajdziemy urządzenia z okrągłą lub prostokątną kopertą, opaski sportowe, a niedawno do porfolio dołączył sprzęt dla miłośników retro. Tak, dobrze widzicie - Amazfit Neo to smartwatch zamknięty w klasycznej obudowie charakterystycznej dla elektronicznych zegarków.Z okazji Black Friday można go kupić w naprawdę przystępnej cenie - niespełna 120 zł, a w dodatku sprzęt zostanie wysłany z magazynu w Hiszpanii więc możemy liczyć na szybką, 7-dniową dostawę.Xiaomi Amazift Neo to minimalistyczny zegarek cyfrowy, który designem przywodzi na myśl konstrukcję Casio. Pomimo niskiej ceny urządzenie zaskakuje niezłą paletą funkcji. Sprzęt nie tylko liczy kroki i wyświetla spalone kalorie, ale też 24 godziny na dobęza pomocą czujnika PPG. W przypadku zarejestrowania niepokojącego tętna zegarek wysyła alert dźwiękowy.1,2-calowy ekran stylizowany na wyświetlacze retro sprzed lat jest włączony przez cały czas. Użytkownik za pomocą jednego z czterech fizycznych przycisków może aktywować jego podświetlenie. Na ekranie prezentowane są powiadomienia o połączeniach oraz wiadomościach przychodzących na sparowany z nim poprzezsmartfon.

Amazfit Neo to najnowsza propozycja smartwatcha od Xiaomi. | Źródło: Amazfit

Amazift Neo najtaniej kupicie na AliExpress

ALICUDA3

ALIOFERTA2311

Czas pracy na baterii Xiaomi Amazift Neo powinien zadowolić nawet wybrednych. Producent obiecuje nawetw trybie normalnego użytkowania i aż 37 dni w trybie energooszczędnym. Wszystko to za sprawą baterii o pojemności, której czas ładowania poprzez kabelek USB wynosi ok. 2,5 godziny.Urządzenie o wymiarach 40,3 x 41 x 11,7 mm waży zaledwie. Obudowa została uszczelniona przed działaniem wody, co potwierdza spełnienie normy. Zegarek o takiej klasie wodoszczelności pozwala wykąpać się z nim wannie, choć nie powinno się z nim - w teorii - pływać w basenie.Dwie z trzech wersji kolorystycznych Xiaomi Amazfit Neo. | Źródło: AmazfitUrządzenie można aktualnie kupić. Aby uzyskać zniżkę przejdź na stronę kampanii Black Friday i odbierz kupon 7,70 zł, następnie odwiedź stronę produktu , dodaj go do koszyka i podczas finalizacji zamówienia podaj kod:Kupony na Amazfit NeoW ofercie dostępny jest również popularny Amazfit GTS za 342,18 zł . Cenę uzyskacie korzystając z kuponów select oraz kodu:Źródło: mat. własny