A jednak. MediaMarkt sprzedawał PlayStation 5 w zawyżonej cenie

Tak, podaż PlayStation 5 w dniu sklepowej premiery, 19 listopada, była mocno ograniczona. Nie, wcale nie jest tak, że niektóre polskie sklepy nie miały urządzeń na stanie i dlatego też oferowały wysyłkę "do 15 grudnia". Nie tylko kiepska podaż, ale też chciwość sprzedawców i bierność Sony zadecydowały o tym, że Polacy nie dostaną zamówionego przez siebie sprzętu tuż po premierze. Co najmniej jeden ze sklepów postanowił podzielić klientów na gorszych i lepszych. Pokazuje to doskonale historia naszych czytelników, którzy zdecydowali się na zakup PlayStation 5 w MediaMarkt.W odpowiedzi na nasz artykuł dotyczący kontrowersyjnej oferty z Allegro, gdzie sklep MediaMarkt sprzedawał konsole PlayStation 5 w zawyżonej cenie 3999 złotych , napisał do redakcji czytelnik naszego serwisu, Patryk. Okazało się, że jest on jedną z osób, które zdecydowały się na zakup konsoli nowej generacji za tę właśnie kwotę. Jak sam mówi, zależało mu na szybkiej dostawie.

Oficjalny sklep MediaMarkt sprzedawał PlayStation 5 w mocno zawyżonej cenie. Aukcja dość szybko została zakończona. | Źródło: mat. własny

"Dodatkowo pomyślałem, że w razie czego anuluję, jeśli uda mi się złapać coś "później". Ostatecznie postanowiłem zostawić, głównie z ciekawości, czy w ogóle wyślą (konsolę - red.)"

"Potwierdzam, wysłali i dzisiaj (25.11.2020 - red.) konsola wylądowała u mnie w domu".

Zamówienie Dawida, złożone 19 listopada 2020 roku, o godzinie 10:21. | Źródło: mat. własny

"Uważam, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca u oficjalnego partnera Sony."

Tak działa wolny polski rynek

- pisze Patryk.W odpowiedzi na nasze zapytanie złożone drogą mailową w dniu 19 listopada, przedstawiciele MediaMarkt potwierdzili, że wysoka cena nie była wynikiem błędu, a konsole PS5 będą wysyłane jej nabywcom z Allegro "dziś lub jutro", czyli 19 lub 20 listopada. Terminu najwyraźniej nie udało się dotrzymać, ale nie to jest najważniejsze.Kluczowym okazuje się fakt, iż Patryk swoje zamówienie złożył o godzinie 10:34. Jak sam mówi, konsolę dostał wcześniej wyłącznie dlatego, że zapłacił więcej od innych. Potwierdza to historia innego naszego czytelnika, Dawida.Dawid był jedną z osób, które chciały zakupić PlayStation 5 od MediaMarkt, w normalnej cenie. W związku z tym czekał aż sklep internetowy zacznie działać i uda mu się (lub też nie uda) złożyć zamówienie. To zostało złożone skutecznie o godzinie 10:21, przed zamówieniem złożonym Patryka.Zapewne domyślacie się już, że Dawid swojego zamówienia wciąż nie otrzymał, mimo że dokonał go przed Patrykiem. Powód jest oczywisty: zapłacił mniej.- pisał w swojej wiadomości Patryk, a nam nie wypada się nie zgodzić z tym stwierdzeniem.Czy to, że MediaMarkt udało się sprzedać kilkadziesiąt lub nawet kilkaset (?) konsol w zawyżonych cenach przyniesie odczuwalny zysk dla tak dużej firmy? Nie sądzę. Tego rodzaju praktyki sprawią co najwyżej, że z zakupów w tej sieci zrezygnują osoby zgorszone taką postawą. Wystarczy poczytać komentarze w sieci, aby przekonać się o tym, że grupa ta nie jest mała.Ciekaw jestem, czy na innych europejskich rynkach miała miejsce podobna sytuacja u oficjalnych partnerów Sony. Mam nieodparte wrażenie, że "takie rzeczy tylko w Polsce". Polski oddział japońskiego producenta nie odpisał nawet na zapytanie złożone w związku z zaistniałą sytuacją.Nie zrozumcie mnie źle, każdy sprzedawca może ustalać ceny na takim poziomie, na jakim chce, o ile tylko pozwala na to prawo. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wywołał w tym roku wielkie kontrowersje postulując, aby ministrowie mieli możliwość ustalania cen lub maksymalnych marż hurtowych i detalicznych dla niektórych produktów. Nikt nie chce powrotu do czasów PRL-u i instytucji Urzędu Cen. Czym innym jest jednak sytuacja, w której mały sklep zdobywa określoną liczbę konsol na premierę i chce je odsprzedać z zyskiem, a czym innym, gdy robi to samo oficjalny partner Sony, wprost dzielącyDajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia w tej sprawie. Jestem niezmiernie ciekaw dyskusji w tej temacie.PS nie próbowałem kupić PlayStation 5 w dniu premiery. Nie byłem nią zainteresowany.Źródło: mat. własny