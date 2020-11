Słuchawki OnePlus Buds z redukcją hałasu dostępne w świetnej cenie

Dobre i niedrogie słuchawki.

Trwający właśnie Black Friday na AliExpress to doskonały moment na zakup taniej elektroniki, gadżetów i smartfonów. W oficjalnym sklepie marki OnePlus znajdziemy nie tylko smartfony, ale i dobrze oceniane słuchawki bezprzewodowe.Korzystając z kuponów zniżkowych zestaw OnePlus Buds z redukcją hałasu można kupić w naprawdę dobrej cenie - słuchawki w Polskich sklepach kosztują 399 zł - tymczasem na AliExpress dostaniecie je za około 220 zł.Zestaw OnePlus Buds przyciąga uwagę niewielkimi rozmiarami i minimalistycznym designem. Producent zapewnia, że ergonomiczny kształt słuchawek idealnie dopasowuje się do ucha użytkownika, jednocześnie bezpiecznie w nim pozostając nawet podczas ruchu.Dołączone etui stanowi doskonałą ochronę przed uszkodzeniem czy zgubieniem słuchawek, ale jego główna funkcja to ładowanie gwarantując łącznie nawet 30 godzin użytkowania.W słuchawkach OnePlus Buds zastosowano dynamiczne przetworniki o średnicy 13,4 mm. Producent zastosował też specjalny algorytm redukujący hałas oraz trzy wbudowane mikrofony. Po uruchomieniu specjalnego trybu Fnatic, słuchawki OnePlus gwarantują minimalne opóźnienie na poziomie 103 ms.