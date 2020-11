Bezkompromisowy OnePlus 8 Pro ponownie w promocji - Czarny Piątek na AliExpress

Niezwykle kusząco zapowiada się telefon. Producent wyposażył go w 6,49-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O jego wydajność dba nowy układ Snapdragon 690 z modemem 5G, który jest wspierany przez 6 GB pamięci RAM. 128 GB pamięci wewnętrznej można rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą karty pamięci micro SD.OnePlus Nord N10 5G wyposażono w baterię o pojemności 4300 mAh, którą naładować można szybko dzięki technologii Warp Charge 30T. Miły dodatek stanowią głośniki stereo. Na miłośników fotografii czekają cztery tylne kamery. Moduł główny (64 Mpix), sensor 8 Mpix zespolony z obiektywem szerokokątnym oraz moduły 2 Mpix z obiektywem makro oraz do rozmywania tła. Z przodu czeka aparat z matrycą 16 Mpix do selfie.Cena OnePlus Nord N10 5G w kolorze Midnight Ice w Polsce wynosi 1499 złotych. Tymczasem 11 listopada będzie można go kupić za około 1131 zł z kuponami stoiska i kodem:Więcej ofert znajdziecie na stronie sklepu Źródło: AliExpress