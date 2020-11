Wydajne i ciche wentylatory. ADATA XPG Ventro PRO z japońską technologią

Podwójne japońskie łożysko zapewnia redukcję dźwięków do niskiego poziomu / foto. ADATA XPG

Modele Vento PRO zostały stworzone przy współpracy z japońską firmą Nidec Corporation. Tym razem XPG nie stawia na RGB czy ARGB, a czystą wydajność i kulturę pracy przy zachowaniu niewielkich obrotów, a co za tym idzie też niskiej głośności. Jeśli brakuje wam przewiewu w obudowie z racji zbyt małej liczby dodawanych fabrycznie wiatraków lub po prostu chcecie wymienić jakieś obecnie posiadane na lepsze modele, to XPG Vento PRO może was zainteresować.Przy zachowaniu wielkości standardu 120 mm zdołano uzyskać przepływ powietrza na poziomie 76 CFM i ciśnienie 3,15 milimetra słupa wody (tak, XPG podało informację w pozaukładowej jednostce miary ciśnienia, w przeliczeniu na Paskale, to około 30,89). A to wszystko przy maksymalnej prędkości obrotowej 2150 PRM i głośności do 28 dBa, więc parametry są naprawdę przyzwoite.