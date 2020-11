Promocja na odkurzacze pionowe Dreame w AliExpress! T20 i V11 w atrakcyjnych cenach

Dobry sprzęt w promocji.

Dreame T20 - nowoczesny odkurzacz w atrakcyjnej cenie

Dreame V11 - solidny odkurzacz w dobrej cenie

Firma Dreame sprzedaje swoje odkurzacze Dreame T20 oraz V11 w okazyjnej cenie podczas Black Friday na AliExpress. Co ważniejsze, oba urządzenia możemy zamówić z wysyłką z magazynu w Polsce, co zapewnia szybką dostawę nawet w 3 dni.Producent wyposażył odkurzacz w bezszczotkowy silnik o mocyosiągający 125000 obr/min. Przekłada się to na moc ssania na poziomie. Urządzenie wyposażone jest w inteligenty czujnik, który samodzielnie reguluje silę ssania w zależności od rodzaju podłogi.Dreame T20 może działać dow trybie standardowym dzięki baterii o pojemności 3000 mAh. Co ciekawe, urządzenie posiada wymienialną baterię, więc można wydłużyć czas pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba. Producent wyposażył Dreame T20 w, który pokazuje nam tryb pracy i status urządzenia. Kolejnym udogodnieniem jest opcja blokady przycisku, dzięki czemu nie musimy ciągle trzymać palca na nim. Odkurzacz pracuje bez przerwy dopóki nie naciśniemy przycisku drugi raz.Odkurzacz posiada 5-poziomy filtr HEPA umieszczony za silnikiem. Rozwiązanie to powoduje, że przypływ powietrza nie jest blokowany co redukuje utratę mocy ssania. Dodatkowo, 12-cyklonowy system oczyszczania pozwala na oddzielenie aż doz powietrza. Dzięki temu obciążenie filtra jest o 63% mniejsze.Odkurzacz Dreame T20 kupimy za około 1120,75 zł korzystając z kuponów select i kodu:Dreame V11 wyposażono w silnik nowej generacji pracujący z szybkością 125000 obr/min generujący siłę ssącą na poziomie 25000 Pa. Oferuje trzy tryby pracy – Eco zapewnia do, Medium do 30 minut i Turbo maksymalnie 10 minut. Baterię o pojemności 3000 mAh naładujemy w 4 godziny.Tak jak w przypadku T20, Dreame V11 może się pochawlić wyświetlaczem OLED. Pokazuje on tryb pracy, błędy czy stopień naładowania baterii. Także i w tym modelu uświadczymy przycisk blokady, który zwiększa komfort użytkowania, gdyż nie musimy trzymać palca na spuście odkurzacza.Dreame V11 bez problemu radzi sobie z wszelkimi odpadkami typu chipsy, płatki kukurydziane, cukier, kocia karma, itd. Producent podaje, że 5-stopniowy system dogłębnej filtracji filtruje cząsteczki o wielkości zaledwie 0,3 mikrona.Odkurzacz Dreame V11 kupimy za $282.49 (ok. 1058 zł) korzystając z koduWięcej kodów i promocji znajdziecie na stronach Produkty AGD oraz Black Friday Dostawa w ciągu 3-7 dni Źródło: Dreame