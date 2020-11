13 godzin czekania, 8 urządzeń. Tak jeden z ojców kupował PS5 dzieciom

I to jest poświęcenie.

Ojciec roku zrobił wszystko, by kupić PS5 dzieciom

Jeśli próbowaliście kupić PlayStation 5 w dniu polskiej premiery konsoli, wiecie na pewno, że nie było to zadanie proste, przede wszystkim z racji ograniczonej podaży oraz fatalnej postawy Sony oraz partnerów tej marki. Szczęśliwcy, którzy zamówili sprzęt z dostawą na 19 listopada, sprzedawali PS5 w absurdalnych cenach . MediaMarkt sprzedawało na Allegro konsole z opcją priorytetowej dostawy za 3999 złotych - w cenie regularnej dało się nabyć urządzenia z dostawą do 15 grudnia - i nie widziało w tym niczego złego . Podobnie z resztą jak polski oddział Sony, który nie odpisał nam nawet na zapytanie złożone w tej sprawie. O tym jak zdeterminowani byli niektórzy do zakupu niechaj świadczy historia pewnego Brytyjczyka.Stephen Hill z Walsall w Wielkiej Brytanii zbudował sobie stanowisko dowodzenia, które miało mu zagwarantować zakup konsoli dla jego pociech. Składały się nań smartfon, laptop, komputer stacjonarny oraz pięć iPadów. Wszystkie one miały pomóc mu w sprawnym odświeżaniu stron sklepów, które w dniu premiery sprzedawały konsole.Mężczyzna był przygotowany na to, aby punktualnie o północy w dniu premiery oczekiwać na wysyp pierwszych ofert. Miał zapisane linki bezpośrednie do stron, które dawały największą pewność zakupu. Jednocześnie, sprawdzał wszystkie doniesienia z informacjami na temat dostępności urządzeń na terenie Wielkiej Brytanii.