Unboxing OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition. Smartfon robi wrażenie

Wow!

OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition wygląda świetnie!

Źródło: YouTube

Na początku listopada ukazany został smartfon OnePlus 8T x Cyberpunk 2077 Edition . Przeznaczone wyłącznie na rynek chiński urządzenie skierowane jest rzecz jasna do osób wyczekujących na najnowszą produkcję studia CD Projekt RED. W sieci pojawił się właśnie jego unboxing i co by nie mówić – klimat Night City czuć na kilometr.Lewis z kanału Unbox Therapy otrzymał recenzencką kopię unikatowego smartfona i nie omieszkał przedstawić go z każdej strony. W oczy rzuca się od razu opakowanie premium wykonane z wysokiej jakości materiałów. Robotę robią tu jednak detale – na kartonie wydrukowana została mapa miasta Night City wraz ze wszystkimi dystryktami.W środku pudełka także pojawia się mnóstwo smaczków.We wszystkich elementach przeważa kolor żółty oraz logo Cyberpunka 2077.Ba! Nawet na adapterze oraz kablu odnaleźć można oznaczenie przypominające z jakim przedmiotem mamy do czynienia. Największe wrażenie robi jednak sam smartfon OnePlus 8T. Jego tył pokryty został lśniącą fakturą przynoszącą na myśl futurystyczne klimaty. Nie zabrakło oczywiście logotypu gry, jak i specjalnego oznaczenia 2077.Projektanci zdecydowali się również na. Wzorowany jest on do mechaniki hakowania, która pojawi się w produkcji od CD Projekt RED. Po uruchomieniu smartfona widzimy także specjalnie przygotowaną tapetę oraz motyw.Wnętrze telefonu nie różni się niczym od jego podstawowej wersji. Znajdziemy więcoraz odświeżaniu na poziomie 120 H. „Sercem” smartfona jest układ Qualcomm Snapdragon 865 wspierany przez 12 GB pamięci RAM.Szkoda tylko, że sprzęt pojawił się wyłącznie w Chinach. Z pewnością wiele osób chciałoby zobaczyć go w oficjalnej dystrybucji także u nas.Źródło i foto: YouTube (Unbox Therapy)