Mandat za korzystanie ze smartfonu na pasach. Ważne zmiany w prawie

Posypią się kary.

Smartfon na pasach? Lepiej nie trzymaj go w rękach

"w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu"

Inne przepisy skończą z patologią na drogach

Nadchodzi bardzo ważny z perspektywy pieszych i kierowców pakiet zmian w prawie drogowym. Rada Ministrów we wtorek przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, który ma wprowadzić wiele postulowanych od lat nowych przepisów w tej dziedzinie prawa. Jest wśród nich akcent technologiczny, dotyczący korzystania ze smartfonów i innego rodzaju elektroniki. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.Już za niedługo będziecie musieli mieć się na baczności w trakcie przechodzenia przez pasy. Należało będzie uważać nie tylko na nadjeżdżające pojazdy, ale także na to, aby nie trzymać w swoich rękach smartfonu lub innych gadżetów. Według ustanowionej właśnie litery prawa, pieszych obowiązywał będzie zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz "innych urządzeń elektronicznych" w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię albo torowisko (także w obrębie usytuowanych tam przejść). Oznacza to, że spoglądanie w ekran smartfonu, a już na pewno korzystanie funkcji urządzenia będzie sankcjonowane. Brzmienie dalszej części tego przepisu pozostawia ogromne pole do interpretacji stróżom prawa.Elektroniki nie będzie można używać. Taka treść przepisu sugeruje, że spojrzenie na smartwatch, celem sprawdzenia godziny, może zostać zinterpretowane jako łamanie prawa. Pieszym pozostanie liczyć na zdrowy rozsądek policjantów. Jeżeli w przepisach nie zostanie sformułowane stosowne wyłączenie, każdy obywatel za takie zachowanie będzie mógł zostać ukarany.Najważniejszą z innych zmian wydaje się wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych zbliżających się do przejścia dla pieszych. Kierowcy pojazdów zbliżających się do przejścia dla pieszych będą musieli – poza zachowaniem szczególnej ostrożności i ustąpieniem pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego oraz ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na przejście.Innym istotnym novum jest ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę.Wśród pozostałych zmian w prawie warto wymienić sankcjonowanie tzw. "jazdy na zderzaku". Na autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosić będzie musiała połowę aktualnej prędkości. Oznacza to, że kierowca jadący 100 km/h będzie musiał poruszać się 50 m za poprzedzającym samochodem, a 120 km/h – 60 m.Źródło: GOV.pl