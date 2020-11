Szukasz dobrego smartwatcha? Nie przegap promocji na Huawei Watch GT 2

Wydajny zegarek w wybornej cenie.

Huawei Watch GT 2 - dlaczego warto?

Bieżący tydzień do doskonała okazja na zakup elektroniki w promocji. Nie wszystkie okazje proponowane przez sklepy są atrakcyjne, nie od wczoraj wiadomo, że przedawcy lubią sztucznie zawyżać ceny, aby później dać złudzenie rewelacyjnej obniżki. Na szczęście ten scenariusz nie sprawdza się w przypadku przeceny na Huawei Watch GT 2.Topowy smartwatch Huawei możecie teraz kupić na AliExpress za. Wystarczy udać się na stronę produktu i podczas finalizacji zamówienia podać kod zniżkowy:Warto pamiętać, że oferta dotyczy sprzętu wysyłanego z magazynu w Polsce - mamy zatem do dyspozycji 3-dniową dostawę bez dodatkowych kosztów.Zegarek Huawei Watch GT 2 wyposażony jest w dotykowy ekran AMOLED o średnicy tarczy 1,39 cala. Na jednej krawędzi zegarka zainstalowano dwa przyciski, które służą do uruchamiania i zmiany wybranych funkcji. Dzięki rozwiązaniu ALS, ekran automatycznie dostosowuje swoją jasność do warunków pogodowych i pory dnia.Zegarek napędzany jest przez innowacyjny procesor Kirin A1 – pierwszy układ Huawei zaprojektowany z myślą o urządzeniach wearables. Dzięki zaawansowanej technologii, zegarek może pracować nawet przez 14 dni na jednym ładowaniu, a z włączonym GPS – do 30 godzin.