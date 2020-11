POCO M3 oficjalnie. To zaskakująco kompletny średniak!

POCO znów zaskakuje stosunkiem ceny do jakości.

POCO M3 w końcu ujrzał światło dzienne. jak już wiemy, po co często miało tendencje do kopiowania smartfonów marki redmi do swojego portfolio. Jednak nie tym razem.POCO M3 to zupełnie nowy, autorski smartfon, który jest tani, ale ma sporo do zaoferowania.Smartfon został wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. POCO chwali się, że telefon należy do czołówki w swoim segmencie jeśli chodzi o pokrycie przedniego panelu wyświetlaczem – stosunek powierzchni wyświetlacza do obudowy wynosi 90,34%.POCO M3 otrzymał Ponadto certyfikat Widevine L1 pozwalający między innymi na wyświetlanie filmów Full HD na Netflixie oraz TÜV Rheinland świadczące o niskiej szkodliwości ekranu na nasz wzrok. Smartfon odblokujemy dzięki czujnikowi biometrycznemu umieszczonemu z boku w przycisku zasilania.Nowy smartfon POCO napędzany jest jednostką Snapdragon 632 wykonaná w procesie litograficznym 11 nanometrów. Wyciąga maksymalne taktowanie 2 GHz. Uzupełniają ją 4 GB RAM-u w standardzie LPDDR4X. na dane użytkownika przeznaczono 28 GB pamięci USB z 2.2.2

Aparat zapowiada się nieźle

główny 48 MP z łączeniem pikseli,

makro 2 MP

czujnik głębi 2 MP.

Wysepka fotograficzna wygląda dość charakterystycznie. / foto: POCO

Bateria POCO M3 robi wrażenie

Bateria POCO M3 ma by nadzwyczaj wytrzymała. / foto: POCO

POCO M3 zachwyci także dźwiękiem

POCO M3 - wariant żółty. / foto: POCO

POCO M3 - ceny i dostępność

wersja 4/64 GB - 649 złotych,

wersja 4/128 GB - 749 złotych.

POCO M3 także dla Polaków. / foto: POCO

Warto zaznaczyć, że możemy ją rozszerzyć kartami pamięci microSDXC o kolejne 512 GB. Sporą zaletą jest potrójne gniazdo, Dzięki czemu możemy jednocześnie włożyć dwie karty SIM jedną kartę pamięci. Miło ze strony producenta, że nie zmusza użytkowników do kompromisów.Na pokładzie POCO M3 znajdziemy następujące aparaty:Jak na współczesny smartfon przystało, telefon potrafi wykonywać fotografie w trybie nocnym oraz portretowym. Co więcej, POCO zaimplementowano funkcję Movie Frame, czyli możliwość nadania kinowych proporcji obrazu.W oprogramowaniu POCO M3 znajdziemy także tryb Time Laps, slo-mo 120 kl/s oraz Color Focus. Ostatni z nich pozwala na wyselekcjonowanie barw – osoba na zdjęciu jest kolorowa, natomiast tło czarno-białe.Wysepka fotograficzna wystaje całkiem nieznacznie – o niecały milimetr. Dzięki temu smartfon leży stabilnie i nie dynda na stole.Smartfon zasilany jest ogniwem litowo-polimerowy o pojemności 6000 miliamperogodzin. Według deklaracji producenta wystarczy na 196 godzin słuchania muzyki 17 godzin streamingu 11 godzin kręcenia wideo.Jeśli chodzi o kwestie ładowania to możemy uzupełnić pojemność akumulatora maksymalną mocą 18 W. Ponadto firma pozwoliła na odwrócone ładowanie przewodowe. Pośredniak, więc nie ma co liczyć na ładowanie indukcyjne.Co więcej, POCO M3 jest całkiem lekki jak na tak ogromne ogniwo – telefon waży 198 g, czyli względnie niedużo.Muszę powiedzieć, że tutaj firma też się postarała. POCO M3 wyposażono w głośniki stereo, co jest bardzo rzadko spotykane w tej półce cenowej. Co więcej, użytkownik może coś słuchać muzyki przez gniazdo jack 3,5 mm. Na dokładkę znajdziemy certyfikat Hi-Res, co świadczy o wysokiej jakości odtwarzanego dźwięku.POCO M3 jest wprawdzie obudowany w plastik, jednak jest to tworzywo matowe i nie zbierający odcisków palców. Poza tym bardzo dobrze trzyma się w dłoni – nie musimy się martwić o to, że telefon mam wyślizguje się z ręki. POCO uważa, że nie musimy przez to nosić etui, chociaż nigdy nie zaszkodzi. Zwłaszcza, że nie chroni ono przed uderzeniami z wysokości.Mam dobre wieści – smartfon będzie dostępny w Polsce. POCO M3 prosta nad Wisłą wyceniony następująco:Klienci będą mogli wybierać wśród trzech kolorów: czarnym niebieskim i żółtym.POCO M3 można będzie też kupić w przedsprzedaży, jednak na tę chwilę nie wiadomo, w jakiej cenie. Zostanie ona ogłoszona 30 listopada 2020 roku o godzinie 11:00 w czasie transmisji nadawanej na polskim profilu POCO.Smartfon będzie dostępny w przedsprzedaży oraz w czasie regularnej sprzedaży w salonach Mi Store, mi-home.pl, mimarkt.pl, mi-store.pl oraz online w sklepach: Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i X-kom.POCO M3 prezentuje się całkiem nieźle i jestem ciekaw, czy podzielacie moje wrażenia. Dajcie znać, czy jesteście nim zainteresowani. Wydaje się łakomym kąskiem, zwłaszcza w tej cenie.