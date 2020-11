Chłodzenie wodne z ekranem i GIFami. Oto tańszy NZXT Kraken Z53

Kilkaset złotych tanszy od Z73.

NZXT Kraken Z53 - chłodzenie wodne z GIFami

Z początkiem tego roku firma NZXT zaprezentowała niezwykłe chłodzenie wodne dla procesorów. Cechą wyróżniającą NZXT Kraken Z73 na tle konkurencyjnych rozwiązań all-in-one był zamontowany na blokopompce 2,36-calowy ekran LCD o rozdzielczości 320x320 pikseli i jasności na poziomie 650 cd/m2. Największą z was konstrukcji stanowi jej wynosząca 1399 złotych cena. Firma NZXT przedstawiła światu tańszy model Kraken Z53, który zadebiutował równolegle z jeszcze tańszym i pozbawionym ekranu NZXT Kraken X3 RGB.NZXT Kraken Z53 to bardziej kompaktowy wariant z serii Z. Wyposażono go w chłodnicę o długości 240 milimetrów. Blok korzysta z pompy Asetek 7. generacji, którą wieńczy ekran LCD pozwalający na wyświetlanie logo i danych z aplikacji NZXT CAM - temperatury CPU, GPU, różnych grafik statycznych i ruchomych.