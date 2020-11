Samsung Galaxy Z Fold 3 może być podwójnie rewolucyjny

Ma być rysik i nowatorsko umieszczony aparat.





Samsung Galaxy Z Fold 2 prezentuje się dużo lepiej niż poprzednik. Ciekawe, jak będzie wyglądał następca? / Foto: Samsung

Wygląda na to, że kamerki ukryte pod ekranem wchodzą powoli na rynek konsumencki. Na zdjęciu ZTE Axon 20 5G. / Foto: ZTE

Samsung Galaxy Z Fold 2 zadebiutował ledwie 4 miesiące temu, 5 sierpnia 2020 roku i trochę się zmieniło w stosunku do poprzednika. Pierwsze co rzuciło się w oczy to nowy wygląd, który jest spójny z serią Note 20.Oprócz tego jest cieńszy w stosunku do pierwszego Folda oraz został wyposażony w bardziej dopracowany zawias, który w porównaniu do pierwszej generacji ma łapać mniej brudu. Co więcej, Samsung nieco powiększył ekran oraz wprowadził wyświetlacz wzmocniony materiałem Ultra Thin Glass, czyli cieniutką warstwą normalnego szkła.Zaznaczę tutaj, że poprzednik miał ekran wykonany z plastiku. Najnowsze wieści z sugerują, że w tej kwestii sporo się zmieni.Według najnowszych przecieków nadchodzący składak Samsunga będzie obsługiwał rysik S Pen, podobnie jak przedstawiciele serii Galaxy Note. Takie rozwiązanie będzie wymagało spory zmian jeśli chodzi o wyświetlacz. Przypomnę, że składane smartfony mają zdecydowanie delikatniejsze panele w stosunku do jednobryłowych smartfonów. Delikatna, polimerowa powłoka potrafi zarysować się nawet od paznokcia, więc używanie rysika zupełnie odpada.Samsung Galaxy Z Fold 3 ma zostać wyposażony w drugą generację ultracienkiego szkła UTG, która ma być zdecydowanie mocniejsza od poprzednika i umożliwiać obsługa smartfona za pomocą rysika. Wygląda na to, że tym razem zostanie umieszczona na wierzchu, a nie pod warstwą polimeru tak jak w pierwszym składaku. Oczywiście stylus będzie można go schować w obudowie. W ten sposób linia Fold zastąpi serię Note, która w następnym roku nie będzie kontynuowana.Ciekawostką jest to, że początkowo Samsung planował umieszczenie kamerki selfie wysuwanym module. Producent zmienił jednak decyzję z powodu wytrzymałości takiego rozwiązania. Jeśli plotki się potwierdza, to Samsung Galaxy z Fold 3 będzie drugim seryjnie sprzedawany smartfonem z kamerką ukrytą pod ekranem. Przypomnę, że pierwszym konsumenckim urządzeniem z takim rozwiązaniem był telefonSamsung Galaxy Z Fold 3 początkowo miał się pojawić jesienią 2021 roku. Podobno producent zmienił decyzję i postanowił go wypuścić wcześniej w czerwcu.