TCL wprowadza nowe telewizory oraz soundbary

TCL prezentuje nowy sprzęt.

Firma TCL w zeszłym tygodniu podczas konferencji podsumowała swoje działania na polskim rynku w 2020 r. W trakcie wirtualnego spotkania zaprezentowano nową ofertę soundbar oraz wprowadzoną niedawno budżetową serię telewizorówWedług danych TCL, sprzedaż odbiorników TV na europejskim rynku w 2020 r. ma wynieść 36 mln, z czego prawie 80% to urządzenia Smart TV, a 65% to telewizory UHD.W Polsce w bieżącym roku 2/3 sprzedanych telewizorów będą stanowiły odbiorniki Ultra HD, 80% - telewizory Smart TV, a 40% - egzemplarze o przekątnej 55” i większej. Sprzedaż telewizorów marki TCL w 2020 roku wzrosła w Europie o 35%, natomiast na rynku polskim o 78% (sprzedaż TV UHD wzrosła o 54%)W trakcie konferencji przedstawiono pełne portfolio telewizorów. Wśród zaprezentowanych modeli znalazła się między innymi najnowsza Seria P 2020, która niedawno pojawiła się w sprzedaży oraz odbiorniki z serii QLED C715 i C815 ( debiut w maju 2020 ), egzemplarz 8K (TCL X915), a także MINI LED X10, o którym już mogliście czytać na naszych stronach

foto. TCL

Jak już wspomniałem, w skład Serii P (P81, P71, P61) wchodzą 3 egzemplarze UHD LED z 60Hz matrycami. Na pokładzie urządzeń zainstalowano system Android TV. W zależności od modelu w ofercie znajdziemy przekątne od 43” do 75”.W mojej ocenie najatrakcyjniej zapowiada się P81, który dysponuje tzw. upłynniaczem (Motion Clarity PRO), kompatybilnością z Dolby Vision i Dolby Atmos. Urządzenie zostało wykończone metalową ramką. Rekomendowana cena P81 za 55” to 2 499 zł.foto. TCLNiebawem do polskich sklepów trafią trzy. Poniżej znajdziecie tabelę przedstawiającą pełną ofertę producenta w tym segmencie na 2020 r.kliknij aby powiększyć / foto. TCLNajwyżej pozycjonowanym modelem z prezentowanych nowości jest TS8111, obsługujący standard Dolby Atmos. Rekomendowana cena urządzenia 899 zł. W jednoelementowym soundbarze zostały umieszczone głośniki (subwoofer), odpowiedzialne za reprodukcję niskiego pasma. Dzięki obsłudze Bluetooth możemy przesyłać muzykę z naszego smartfona. Sprzęt został wyposażony w HDMI eARC.foto. TCLPrzypominam, że nadal w sklepach znaleźć można model Ray Danz (TS9030) - najbardziej zaawansowany soundbar z portfolio TCL, wyróżniony nagrodą EISA. Urządzenie składa się z dwóch elementów: belki oraz zewnętrznego subwoofera o łącznej mocy 540W. Sprzęt jest kompatybilny z Dolby Atmos i AirPlay.foto. TCLPodczas konferencji Magdalena Chodkiewicz, Marketing Manager TCL Polska, opowiadała o rozpoczętej współpracy z piłkarzami: Krzysztof Piątek, Paul Pogba, Anglii Harry Kane, Marco Reus, Gianluigi Donnarumma, Saúl Ñíguez, którzy zostali ambasadorami marki. Obecnie firma prowadzi specjalną akcję marketingową pod tytułem „Piątek z TCL”. W jej ramach, aby otrzymać nagrodę, wystarczy w ciągu jednego z weekendów pomiędzy 16 października, a 20 grudnia 2020 r. kupić sprzęt objęty promocją i dokonać jego rejestracji na stronie WWW.Akcja obejmuje 4 kategorie produktów TCL, w tym piętnaście modeli telewizorów, soundbar RAY DANZ, smartfon TCL 10 PLUS oraz lodówki. W puli nagród znajdują się produkty TCL, vouchery streamingowe do platform Netflix, Eleven Sport czy Spotify. Zdobyć można także gadżety (koszulki, piłki) z podpisami piłkarzy tworzących Drużynę Ambasadorów TCL, w tym Krzysztofa Piątka.Opracowanie własne / Źródło: materiały prasowe