Huawei Watch GT 2e - smartwatch dla aktywnych w kuszącej cenie

Wyprzedaż z okazji Black Friday na AliExpress wchodzi w decydującą fazę, a dobre okazje zaczynają znikać. Warto zatem skorzystać z oferty i kuponów, póki są dostępne. Tym razem trafiliśmy na wyborną przecenę na zegarek sportowy Huawei Watch GT 2e.





Huawei Watch GT 2e - GPS i wiele trybów sportowych

DUZAZNIZKA11

Szczegóły znajdziecie poniżej. Mało tego, oficjalny sklep Huawei realizuje szybką, 3-dniową dostawę bezpośrednio z polskiego magazynu.Zegarek wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,39" i o średnicy 46 mm. Ekran zegarka jest podświetlany i automatycznie dostosowuje się do zewnętrznych warunków, dzięki czemu dane są bardzo dobrze widoczne na tarczy. Po połączeniu zegarka z aplikacją Huawei Zdrowie, tarcze zegarka można dowolnie zmieniać. Do wyboru jest 200 wzorów – istnieje również możliwość ustawienia własnego zdjęcia, które w łatwy sposób można wybrać ze swojej galerii.Na pokładzie znajdziemy najnowszy procesor Kirin A1, który został zaprojektowany z myślą o urządzeniach typu wearables obsługując standard Bluetooth BLE 5.1. Według producenta, smartwatch na jednym ładowaniu pracuje około 2 tygodni, a przy włączonym GPS – do 30 godzin.Warto też zauważyć, że zegarek pozwala na przechowywanie do 500 utworów muzycznych, dzięki czemu podczas treningów nie trzeba zabierać ze sobą telefonu. Huawei Watch GT 2e wyposażony jest również w funkcję „Znajdź mój telefon". Umożliwia też wykonywanie zdjęć, na przykład w trybie samowyzwalacza, z użyciem smartwatcha i smartfona. Na smartwatchu można sprawdzać również powiadomienia, takie jak połączenia telefoniczne, wiadomości i alarmy.Huawei Watch GT 2e obsługuje rekordowe 100 trybów sportowych, między innymi bieganie, bieżnia, rower, pływanie, triathlon, spacer czy trening wolny. 15 trybów jest wgranych, a pozostałe 85 dostępnych jest w aplikacji Huawei Zdrowie. Wybrane przez siebie tryby można przenieść do zegarka, a następnie dowolnie edytować. Smartwatch automatycznie wykrywa i zaczyna rejestrować część najpopularniejszych dyscyplin, w tym bieganie na świeżym powietrzu oraz na bieżni, spacer czy wioślarstwo.Urządzenie oblicza między innymi maksymalny pułap tlenowy i rejestruje dystans, spalane kalorie, tętno i tempo. Rozpoznaje i rejestruje wysiłek na otwartej przestrzeni i w pomieszczeniu. Podczas treningu dostarcza praktyczne wskazówki, na przykład gdy tętno zaczyna gwałtownie rosnąć, a po treningu oblicza i podaje czas potrzebny do pełnej regeneracji.Huawei Watch GT 2e ma również wbudowany GPS. Pokonaną trasę można śledzić również w aplikacji Huawei Zdrowie. Zegarek jest wodoodporny i spełnia standard 5 ATM. Ponadto oferuje wysokościomierz, barometr i kompas. Huawei Watch GT 2e za $98 (ok. 369 zł) z kodem: DUZAZNIZKA11. Zegarek dostępny jest w kolorze czarnym.